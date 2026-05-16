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台灣受阻部長會議 林佳龍感謝美眾議員致函WTO關切

中央社／ 台北16日電

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆矮化台灣，導致台灣3月被迫缺席會議，26位美國跨黨派聯邦眾議員14日致函世貿秘書長伊衛拉表達嚴重關切；外交部林佳龍今天表達由衷感謝，並將捍衛台灣應有的權益與尊嚴。

外交部下午發布新聞稿指出，針對3月世界貿易組織第14屆部長會議主辦國喀麥隆採矮化名稱，導致台灣被迫缺席一事，美國26位跨黨派聯邦眾議員14日聯名致函WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表達嚴重關切，要求秘書處確保這類損害會員權利的事件不會再發生，林佳龍對此表達由衷感謝。

外交部表示，美國聯邦眾議院歲計委員會貿易小組民主黨首席議員桑契斯（Linda Sánchez）與共和黨主席史密斯（Adrian Smith）、以及該委員會民主黨副主席趙美心（Judy Chu）領銜26位跨黨派聯邦眾議員，聯名致函伊衛拉。

致函指出，台灣於2002年加入WTO後，其「個別關稅領域」地位備受尊重，並與其他會員同享全面及平等參與部長會議的權利，但喀麥隆簽證卻以「中國台灣省」列示台灣，隱含台灣並非「獨立」的WTO會員，該不當作法損害台灣作為WTO正式會員的權利。

外交部提到，26位聯邦眾議員要求伊衛拉於6月3日前針對以下兩問題作覆：第1為WTO秘書處如何確保類此事件不致為未來部長會議立下先例；第2為WTO秘書處是否制訂書面指引，以確保類此損害會員權利的事件不再發生。

外交部表示，林佳龍感謝美國國會友人的堅定支持，台灣將持續與理念相近會員密切合作，捍衛台灣應有的權益與尊嚴。

WTO 林佳龍 外交部

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