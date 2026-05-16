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523公民再上街嗆軍費補足 李彥秀：側翼操作過度 將重蹈大罷免大失敗

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院日前在藍白聯手下，三讀通過軍購特別條例，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元。敲錘後國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌各自帶領黨籍立委，一同在議場廣場上高喊「支持國防，守護台灣」，慶祝通過兩黨團共同提出的軍購特別條例，鄭麗文與黃國昌並相互握手致意。圖／聯合報資料照
立法院日前在藍白聯手下，三讀通過軍購特別條例，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元。敲錘後國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌各自帶領黨籍立委，一同在議場廣場上高喊「支持國防，守護台灣」，慶祝通過兩黨團共同提出的軍購特別條例，鄭麗文與黃國昌並相互握手致意。圖／聯合報資料照

川習會」後，美國總統川普受訪表態暫時擱置對台軍售，但仍有公民團體發動523齊聚立院抗議，呼應賴政府補足1.25兆軍購特別預算的主張。國民黨立委李彥秀說，綠營大內宣被狠打臉，側翼以公民團體作為包裝施壓在野黨，效果有限，操作過度恐如去年「大罷免大失敗」，反噬綠營選情。

川普表示他暫時擱置對台軍售，對台軍售是很好的談判籌碼。藍營人士評估，是否會有第二波「發價書」（LOA）將是觀察指標，但軍購這議題不見得會對今年地方大選產生影響，他也認為藍營不必害怕直接面對軍購議題，因為地方大選不同於中央層級的總統、立委大選，會關注跟發酵的議題皆不同，地方大選看的是參選人耕耘、政績，中央層級大選看的是對國防、國安、兩岸等議題的立場跟論述。

該人士說，一般人對軍購議題很可能根本無感，民生生活才是最重點。何況「美國爸爸」既然反台獨，又準備擱置軍售，民進黨是否仍然非得要1.25兆元不可，綠營內不會打問號嗎？只怕要了還是討不了美國歡心。

李彥秀表示，川普接受福斯新聞專訪指出「對台軍售是很好的談判籌碼」、「台灣偷了美國的晶片產業」，民進黨大內宣再次被狠狠打了一巴掌，側翼以公民團體作為包裝，企圖對在野黨施壓，對台灣人民情勒，效果極為有限，操作過度很可能會如去年「大罷免大失敗」的結果，反噬民進黨年底的選情。

李彥秀提到，根據國民黨智庫最新民調顯示，40.0％民眾支持立法院通過的7800億元軍購預算，支持1.25兆的比例為31.0％，不僅中間選民以及50歲以下的年輕人與社會主力年齡層壓倒性的支持7800億元軍購，而且民眾對於以發價書作為軍購預算編列依據的支持度更高達59.9％，連泛綠支持者都有63.7％表示支持。

李彥秀認為，年底地方選舉比的是「政治版圖」、「候選人條件」以及「地方議題」，民進黨希望用藍綠對抗以及中央議題來主導年底選戰，狂打軍購問題可能有助於民進黨動員深綠獨派，但是對於年輕選民、中間選民、藍白支持者而言，恐怕效果有限，更容易讓經濟選民產生極大的反感。

川習會 李彥秀 軍購

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