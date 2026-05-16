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否認批難溝通…國民黨稱活動全程錄音 趙少康反嗆：公布昭告天下

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照

有媒體報導指，國民黨主席鄭麗文在昨日內部培訓課程主講時，指中廣前董事長趙少康「很難溝通」等，趙少康昨、今均出面回應。國民黨表示昨日活動全程錄音，部分媒體、有心人士刻意曲解，不符事實。趙少康「再」表示，公布全程錄音，昭告天下。

媒體報導指，鄭麗文在昨日國民黨內部課程中，指趙少康「很難溝通」、「情緒性發言」等，趙少康昨晚也在臉書上發布聲明回酸「百年奇才」。趙少康今受訪時回酸，恭喜國民黨，恭喜鄭麗文，他誠心恭喜，國民黨能選出這樣的黨主席，真的是國民黨積德。

趙少康喊話，國民黨立院黨團、各地方參選人不要管黨中央了，該做什麼就做什麼，選好年底選舉。

國民黨表示，基於對趙少康先生的尊重，針對相關不實傳聞，特此作最後一次說明。昨日內部培訓活動，全程均有錄音紀錄，鄭麗文於發言過程中，並未提及任何一位前任主席，更無所謂「敗光光」等相關言論。部分媒體及有心人士刻意曲解、以訛傳訛，甚至將鄭麗文從未說過的話強行附會、硬塞給她，與事實明顯不符。後續不再針對此事另作回應。

趙少康說，既然黨中央否認外界質疑，應該沒有什麼國家機密，請國民黨把全程錄音公布，昭告天下。

趙少康表示，除了不承認說了「敗光光」，其他到底還說了什麼？是不是說了十個，只否認其中一個？請讓真相大白，以免把鄭麗文沒說過的話硬塞給她，對她產生誤會。

趙少康 鄭麗文 國民黨

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