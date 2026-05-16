最後回應趙少康 國民黨：鄭麗文課程均有錄音 指控與事實不符

國民黨昨舉辦內部「空戰執行力培訓課程」，國民黨主席鄭麗文擔任主講人。有媒體報導指，鄭麗文在主講時指中廣前董事長趙少康「很難溝通」等，趙少康昨晚、今日受訪也回酸。國民黨表示，最後一次說明，昨日活動全程均有錄音紀錄，鄭麗文沒有提及任何前主席，有心人士刻意曲解，甚至將鄭麗文未說過的話強行附會，不符事實。

有媒體報導指，鄭麗文在昨日國民黨內部課程中，指趙少康「很難溝通」、「情緒性發言」等，趙少康昨晚也在臉書上發布聲明回酸「百年奇才」。趙少康今受訪更喊話國民黨立院黨團、各地方參選人不要管黨中央了，該做什麼就做什麼，選好年底選舉。

趙少康也說，他透過小編查證兩個學員，都說鄭麗文的確有這樣講。事實勝於雄辯，最好她沒有講。黨部不可能沒有錄音錄影，把錄音錄影播出來給大家看看就知道了。

國民黨表示，基於對趙少康先生的尊重，針對相關不實傳聞，特此作最後一次說明。

國民黨表示，昨日內部培訓活動，全程均有錄音紀錄，鄭麗文於發言過程中，並未提及任何一位前任主席，更無所謂「敗光光」等相關言論。部分媒體及有心人士刻意曲解、以訛傳訛，甚至將鄭麗文從未說過的話強行附會、硬塞給她，與事實明顯不符。

國民黨強調，已就相關內容完成說明，後續不再針對此事另作回應。