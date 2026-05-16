韓國瑜率團訪問歐第六天 深化台英經貿交流、拓展雙邊合作契機

立法院長韓國瑜15日上午偕跨黨派委員參訪英國台灣企業「漢典國際食品」，由駐英國代表處代表姚金祥陪同，僑委會委員長徐佳青亦一同參訪。漢典食品是唯一在英國設廠的台灣冷凍調理食品品牌，成立於2017年，致力於將牛肉麵、鹹酥雞等台灣美食打入歐洲市場，亦為2024年巴黎奧運負責供應台灣選手家鄉味的重要後勤補給。

訪團一行在中午與英國首相對台貿易特使、上議院副議長福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester）餐敘交流。福克納勳爵表示，他自2016年起擔任英國首相對台貿易特使，十分重視台英雙邊經貿關係，前一天英國國會APPG歡迎酒會氣氛熱烈，在國王查爾斯三世於國會發表演說的隔日，仍有眾多貴賓出席表達對台灣的支持；本周歐洲台灣商會聯合總會年會亦選擇在倫敦舉行，對促進台英經貿交流具有重要意義。

福克納勳爵續表示，他甫於今年3月訪問台灣，深刻感受到雙方在離岸風電、太空產業、製造、數位科技、金融服務及綠能等領域均具高度互補性，未來應持續發掘新商機、深化合作，台灣是英國重要夥伴，並再次誠摯歡迎韓院長率團來到倫敦。

韓國瑜表示，這次訪團成員來自不同政黨，展現台灣民主政治多元而團結的一面，也非常高興能在倫敦風和日麗的天氣中，再次與福克納勳爵會面。韓國瑜指出，台灣雖然外交處境艱難，但始終以堅定韌性面對各項挑戰，無論疫情、區域安全或國際壓力，台灣都持續屹立不搖。他也感謝英國國會及福克納勳爵長期支持台灣，期盼雙方未來持續以真誠互動，從相互對話深化為「心與心」的連結，共同推動更加緊密的台英關係。

韓國瑜一行晚上出席「歐洲台灣商會聯合總會」外交部晚宴。韓國瑜表示，這次訪歐期間，感謝各界熱情協助與支持，讓訪團倍感溫暖，近年海外僑界展現出前所未見的團結與凝聚力，更成為串聯台灣與法國、英國國會交流的重要橋梁。台商一定要團結，心中只有台灣情，眼中沒有藍綠白之分，祝福所有台商事業蒸蒸日上，也歡迎大家常回台灣這個娘家走走。