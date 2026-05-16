趙少康：不要老拿馬英九身體來講 幹部有沒有違法怎混在一起？

國民黨昨舉辦內部「空戰執行力培訓課程」，國民黨主席鄭麗文擔任主講人。鄭麗文提到國民黨副主席蕭旭岑被前總統馬英九指控破壞財政紀律一事，再度提到馬英九身體狀況。中廣前董事長趙少康今說，不要老是拿馬英九的身體來講，以他對馬英九的了解，馬英九會到法院去爭個是非，說是保護馬英九，其實是在傷害馬英九。

鄭麗文昨在內部培訓課程中，指趙少康難溝通等。趙今日受訪說，他也不想跟鄭麗文糾纏。就她提到他的部分，他透過小編查證兩個學員，都說她的確有這樣講。事實勝於雄辯，最好她沒有講。黨部不可能沒有錄音錄影，把錄音錄影播出來給大家看看就知道了。

趙少康反駁鄭麗文稱他很難溝通。趙說，以軍購來講，他跟立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修都溝通過，「但是鄭麗文從來沒有跟我溝通過」，所以不是難溝通，是黨中央方面沒有人來跟他溝通過，他是一番好意卻被誤解。

趙少康說，他自己也要檢討，就是大家都不相信他講的話，他也要深自反省為什麼大家都不相信他講的話。至於說他不理性，他大概是台灣至少前10%理性且有邏輯的人，他是學理工的，所學非常邏輯，都是要講邏輯的，沒有什麼情緒性的發言。

趙少康說，（鄭麗文）特別講到前總統馬英九，說馬英九的身體狀況等等，他覺得不要老是拿馬英九的身體來講，事實是事實，身體歸身體，是兩回事。不理性的人才會把這兩個混在一起，理性的人知道兩個是分開的，不能放在一起講。馬英九打電話給他，馬英九也很理性，馬英九說：「少康，他們都說我失智……」這是兩回事。

趙少康說，馬英九身體好不好是一回事，馬英九的幹部有沒有違法是另外一回事，怎麼把這兩件事混在一起？相信馬英九基金會也會拿出憑據來，一直馬英九，用馬英九的身體來掩蓋其他的事情，「我告訴你，以我對馬英九的了解，他會到法院去的，爭個是非、爭個明白的」。馬英九在電話裡跟他講，說現在已不是法務部長，所以沒有辦法指揮檢察官，但可到法院去爭個公道。

趙少康說，到底有沒有真的搞清楚馬英九的個性？他跟馬英九一起進大學、畢業，從大學就認識馬英九，清楚馬英九的個性。口口聲聲講說是保護馬英九，其實是在傷害馬英九。

趙少康說，關於國民黨過去10年都被敗光一說，他也很高興，看到鄭麗文能夠一掃過去國民黨的積弊，中興國民黨。以鄭麗文最近的言行，不只過去10年，是過去百年，都很難得有這麼優秀的黨主席。鄭麗文自己講，說她到大陸「鄭習會」，就把北京都擺平了。但川普到現在也不敢講把北京擺平。鄭麗文又說將來到美國去，就把華盛頓也擺平了。

趙少康說，鄭麗文想要去跟川普見面，甚至還說有人說她會得諾貝爾和平獎。這樣偉大的黨主席，他為國民黨覺得「深慶得人」，2026年國民黨光靠鄭麗文一定能大勝，在藍營當縣市長的地方大勝，民進黨執政的5個地方也會大勝。2028年更是毫無懸念，一定可以把正副總統搶下來。恭喜國民黨，恭喜鄭麗文，他誠心恭喜，國民黨能選出這樣的黨主席，真的是國民黨積德。

被問是否後悔當初沒有出來角逐黨主席，趙少康說，不會，國民黨人才濟濟，很多人都適合當黨主席，像是台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等。