快訊

網球／收網協訊息確定出戰金恩盃！謝淑薇：洛杉磯奧運「我來啦」

日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

聽新聞
0:00 / 0:00

開撕鄭麗文 趙少康喊話國民黨團、地方參選人：別管黨中央 選好選舉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康（左）、國民黨主席鄭麗文（右）。圖／聯合報資料照
中廣前董事長趙少康（左）、國民黨主席鄭麗文（右）。圖／聯合報資料照

國民黨昨舉辦內部「空戰執行力培訓課程」，國民黨主席鄭麗文擔任主講人。媒體報導指，鄭麗文在課程中劍指中廣前董事長趙少康，稱趙「很難溝通」、「情緒性發言」等，趙少康也在臉書上發布聲明回酸「百年奇才」。趙少康今日受訪喊話國民黨立院黨團、各地方參選人不要管黨中央了，該做什麼就做什麼，選好年底選舉。

鄭麗文昨在國民黨內部課程上說，她沒在聽趙少康發言，跟趙少康難理性溝通。趙少康昨晚表示，恭喜鄭麗文戰力無邊，「一婦當關，萬夫莫敵」，國民黨只要靠鄭麗文，既能搞定北京，又能搞定華盛頓，還能會見美國總統川普，更可以得諾貝爾和平獎，將來還要重返聯合國，重振中華民國國威。

趙少康將回應發在臉書，底下包括前副主席連勝文等留言支持，似有「站隊」。趙少康說，無所謂站隊，他只是黨員，主要工作還是政治評論，不管對國民黨、民進黨，這是他的職責，要評論就評論，不怕得罪誰。每張選票都重要，國民黨公職能不表態就不表態，可以體諒。該講的話他更要講，他都不講話了，就沒有人講話了。

趙少康說，連勝文大力支持，也很感謝了，這是情義相挺。實際上國民黨每次在危難的時候，他都跑出來，國民黨不需要他的時候，他不會出來的。為了大罷免，他到現在還被緩刑兩年，還被判拘役55天。連勝文是看得很清楚。他做的一切事情，都是希望國民黨好，希望中華民國好，希望台灣好，被誤解也沒有辦法。

趙少康說，國民黨很多縣市長參選人都提名了，大家好好努力。「黨中央怎麼樣，真的不要管它了啦。黨團也不要管黨中央了，黨團該做什麼就做什麼。地方參選人該做什麼就做什麼。這才是最重要，把年底的選舉選好才是最重要的。」

趙少康也酸，國民黨當然是較需要鄭麗文，他根本不重要。鄭麗文一言九鼎，是帶領國民黨衝鋒陷陣的，所以當然是鄭麗文比較重要。至於沒選好要不要負責是她自己決定，別人也很難勉強她。

趙少康說，最近幾個很重要的縣市參選人的民調都有點緊張，黨中央要不要想想為什麼會這樣？這些參選人都很優秀，原來民調是大贏，為什麼最近都往下掉？黨中央不用檢討嗎？不想想看怎麼補救嗎？他是很憂心。

媒體問，鄭麗文從參選黨主席以來，遇到爭議議題，就指媒體造謠等，選上後也是如此，是否認為失格？趙少康說，他沒有批評過鄭麗文，他都是對事，沒有講鄭麗文個人怎樣，不能說事情不能談，國民黨不能變成一言堂、獨裁黨，連事情都不能談，這很奇怪。「跟你意見不同，就是精神有問題；跟你意見不同，就是很難理性溝通；跟你意見不同，就是大家不要相信他的話。」

趙少康說，如果鄭麗文這樣講，就請鄭麗文說媒體到底什麼地方報導錯。建議鄭麗文以後講話、發表演講都錄音錄影存證，媒體講錯就放出來反駁，否則也死無對證。

趙少康 鄭麗文 中廣

延伸閱讀

內部課程嗆自家人？傳鄭麗文爆馬英九狀況差 趙少康遭酸「難溝通」反擊了

「台獨和平水火不容」 鄭麗文談川習會：確立台海新紅線

嗆魏平政 謝衣鳯：曾脫黨參選的人 不應替我回答這題

新北市長選戰為敬老卡政見交鋒 李四川：歡迎對方跟進

相關新聞

開撕鄭麗文 趙少康喊話國民黨團、地方參選人：別管黨中央 選好選舉

國民黨昨舉辦內部「空戰執行力培訓課程」，國民黨主席鄭麗文擔任主講人。媒體報導指，鄭麗文在課程中劍指中廣前董事長趙少康，稱趙「很難溝通」、「情緒性發言」等，趙少康也在臉書上發布聲明回酸「百年奇才」。趙少康今日受訪喊話國民黨立院黨團、各地方參選人不要管黨中央了，該做什麼就做什麼，選好年底選舉。

趙少康：不要老拿馬英九身體來講 幹部有沒有違法怎混在一起？

國民黨昨舉辦內部「空戰執行力培訓課程」，國民黨主席鄭麗文擔任主講人。鄭麗文提到國民黨副主席蕭旭岑被前總統馬英九指控破壞財政紀律一事，再度提到馬英九身體狀況。中廣前董事長趙少康今說，不要老是拿馬英九的身體來講，以他對馬英九的了解，馬英九會到法院去爭個是非，說是保護馬英九，其實是在傷害馬英九。

鄭麗文被指大酸趙少康「講話沒人聽」 國民黨駁：惡意放話其心可誅

針對媒體報導指國民黨主席鄭麗文今日上午出席內部培訓課程一事，國民黨今晚表示，相關內容多有扭曲、誇大與誤導之處，與事實明顯不符，特此澄清。

【重磅快評】霸凌案被調查人 都能像楊珍妮「適度請假」嗎？

因病辭世的行政院經貿辦（OTN）前副總談判代表顏慧欣，傳出生前曾遭「長官」職場霸凌，政院3月底宣布組成外部調查小組，其直屬上司、總談判代表楊珍妮雖因此接受調查，但她不僅未調職，下周還將率團參加APEC貿易部長會議，引發爭議。政院發言人稱，調查小組在調查期間曾建議楊珍妮請假，楊也依建議適度辦理。令人好奇的是，其他霸凌案的被調查人也有「適度辦理」請假的權力嗎？

副總統：續推區域和平穩定 讓經濟穩健發展

副總統蕭美琴今天接見國家亞洲研究局訪團表示，當前國內及國際間均面臨諸多挑戰，台灣會持續致力推動區域和平穩定、國防安全及經...

內部課程嗆自家人？傳鄭麗文爆馬英九狀況差 趙少康遭酸「難溝通」反擊了

國民黨今舉辦內部「空戰執行力培訓課程」，國民黨主席鄭麗文擔任主講人。有媒體報導指，鄭麗文稱中廣前董事長趙少康的發言，她都沒在聽，很難跟趙少康理性溝通。趙少康晚間表示，恭喜鄭麗文戰力無邊，「一婦當關，萬夫莫敵」，國民黨只要靠鄭麗文，既能搞定北京，又能搞定華盛頓，還能會見美國總統川普，更可以得諾貝爾和平獎，將來還要重返聯合國，重振中華民國國威。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。