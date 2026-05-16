川普警告台灣 藍嗆賴清德還要堅持台獨立場？

美國總統川普日前與中國大陸主席習近平見面後，接受福斯新聞專訪提到「不希望有人走向獨立」。國民黨前發言人楊智伃今分析川普關鍵三句話，台灣人不能假裝沒聽見，更問賴清德總統台獨工作者立場還要不要堅持？

楊智伃今在臉書指出，川習會結束後，川普接受媒體專訪，談到台灣問題時說了幾句話。這些話，每一個關心台灣安全的人都應該聽，民進黨尤其應該聽。

楊智伃說，一是「我不希望有人去搞獨立」，這是美國總統本人在鏡頭前說的。美國長期以來的台海政策，從來不是支持台灣片面改變現狀，可是民進黨這幾年不斷把台灣推向意識形態對抗，讓「抗中」變成選舉口號，讓台海風險變成政治提款機。

她點名賴總統，請清楚告訴台灣人民「你拒絕兩岸交流的政策，是不是要持續?」、「你的『台獨工作者』立場，還要不要堅持？」、「民進黨的台獨黨綱，還要不要繼續掛著？」

楊智伃指出，二是「我不想要美國跑 9500 英里去打一場戰爭。」這句話更現實，也更殘酷。民進黨八年來告訴台灣人只要站好隊、抗中保台，美國一定會挺；可是川普講得很清楚，他不想讓美國為了一個 9500 英里外的戰爭付出代價。這是國際政治的現實。

楊智伃提到，三是「我希望他們冷靜下來，我也希望中國冷靜下來。」川普不是說希望台灣繼續升高對抗，而是冷靜、降溫、避免台海擦槍走火；這正是國民黨長期主張的方向，不是親中，不是賣台，更不是投降，而是降低風險、恢復對話、避免戰爭。

她指出，國民黨說「和陸」，民進黨就抹紅成「親中」；國民黨說「避戰」，民進黨就抹黑成「投降」。但現在連美國總統都在說台海需要冷靜，美國總統在意台海風險，為何民進黨不在意？民進黨真的比美國總統更挺台灣嗎？

楊智伃也提到，民進黨一直不敢面對的是軍售案也卡在白宮。民進黨整天把軍購卡關怪在在野黨頭上，但美方媒體報導顯示，台灣相關軍售案的關鍵程序，現在仍卡在華府。換句話說，台灣花了巨大政治代價爭取的軍購，最後仍是川普一言而決。而川普更希望看到降溫，而不是衝突，這才是真正的現實。

楊智伃認為，這些合起來，就是一個清楚訊號「美國不希望台獨」，美國不想為 9500 英里外的戰爭買單，希望台海雙方冷靜下來。這三句話正好說明國民黨一直主張「親美、友日、和陸」路線是正確的。

她說，親美是和美國維持密切關係，共享民主價值；友日是和日本等區域夥伴保持合作；和陸是降低兩岸風險，避免台灣被推向戰爭邊緣。民進黨用「倚美抗中」綁住台灣這麼多年，換來兩岸沒有對話、軍購卡在華府、台灣人活在戰爭焦慮裡，而現在連美國總統都親口告訴民進黨，他要的不是這個。

楊智伃認為，我們可以親美，可以友日，但不必反陸。我們必須強化自我防衛，但不必把自己推到戰爭邊緣。真正負責任的路，不是挑釁、冒進，也不是把台灣命運押給別人，是讓台灣安全、繁榮、穩定地走下去，這條路就是親美、友日、和陸，也是今天國際現實再一次提醒我們，必須重新面對的路。