鄭麗文被指大酸趙少康「講話沒人聽」 國民黨駁：惡意放話其心可誅

針對媒體報導指國民黨主席鄭麗文今日上午出席內部培訓課程一事，國民黨今晚表示，相關內容多有扭曲、誇大與誤導之處，與事實明顯不符，特此澄清。

國民黨表示，今日鄭麗文於黨部舉辦的培訓課程中回答現場人員所提出的問題。有學員提問關於副主席蕭旭岑日前自馬英九基金會離職的相關事件，鄭麗文回應表示，「蕭副主席已是仁至義盡」，至於真實狀況，因涉及馬前總統個人狀態，不便再對外多做說明，因為馬前總統的狀況就是不好，但畢竟身為國民黨前主席、前總統，「我還是竭盡一切去維持他的體面」。

國民黨指出，鄭麗文向在場學員說明，本來黨中央並不想讓馬英九的狀況公諸於世的，所以也希望盡量冷處理，鬧成這樣也實在是非常不得已，所以希望馬英九的家人能夠盡快做些安排和處理，讓馬英九得到比較好的照顧。

國民黨表示，有媒體報導稱鄭主席於課程中表示「過去十年百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光」，以及趙少康先生於臉書（Facebook）發文質疑「前面當過主席的人有朱立倫、吳敦義、洪秀柱、江啟臣，都被她罵了」等說法，同樣並非鄭麗文實際發言內容。

國民黨說明，鄭麗文於授課時談及，民進黨自執政以來，就有非常龐大的資源、無孔不入的滲透各種不同的組織、群組，背後又有龐大資源的加持，尤其是近五年來，國民黨早已沒有龐大的陸軍。鄭麗文說，相較之下，國民黨的組織荒廢已久，雖然立委及議員還能夠繼續維持地方組織，但是跟過去不能相比，國民黨也不用再自欺欺人，以為還有著龐大陸軍，國民黨擁有強大組織的時代早就不存在超過十年了。

國民黨提到，學員也問到關於趙少康近日相關言論是否屬實，鄭麗文表示，趙少康許多情緒性的發言並非事實，「但因為他是趙少康，所以也不需要針對他、讓外人看笑話。」鄭麗文也強調，自參選黨主席至今，自己都對趙少康非常客氣，也從未公開批評過他、針對過他。

國民黨強調，今日課程屬不公開之內部培訓，卻有人刻意曲解鄭麗文發言內容，甚至向媒體片面放話、惡意操作，其心可誅，在此鄭重澄清，希望各界不要再以訛傳訛。