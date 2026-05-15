【重磅快評】霸凌案被調查人 都能像楊珍妮「適度辦理」請假嗎？

因病辭世的行政院經貿辦（OTN）前副總談判代表顏慧欣，傳出生前曾遭「長官」職場霸凌，政院3月底宣布組成外部調查小組，其直屬上司、總談判代表楊珍妮雖因此接受調查，但她不僅未調職，下周還將率團參加APEC貿易部長會議，引發爭議。政院發言人稱，調查小組在調查期間曾建議楊珍妮請假，楊也依建議適度辦理。令人好奇的是，其他霸凌案的被調查人也有「適度辦理」請假的權力嗎？

顏慧欣過世已超過兩個月，她離世後才被陸續揭露的生前遭霸凌處遇，不僅令人震驚，處處更可發現高層意圖掩蓋的痕跡。顏慧欣3月12日過世，卻是直到半個月後，其生前同事在網路上爆料發酵後，行政院才匆忙宣布要頒予她一等功勳獎章，並加發辭職後到過世當天的撫恤金，卻均遭家屬婉拒，從中就可以感受到家屬的不滿。

其後更流傳出顏慧欣早在2月17日傳真給行政院長卓榮泰辭職信，當中除了痛陳經貿辦對加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）一事消極敷衍，她所提出的相關建言也遭到嚴厲斥責。顏慧欣的辭職信，揭露政院早已接到相關霸凌資訊，卻未有任何處理，消息曝光後，外界譁然。行政院3月27日宣布將由外聘委員組成調查委員會此事，依規定調查時間最長2個月，也就是5月27日前必須公布調查報告。

4月15日立法院社福委員會針對此案進行質詢，代表OTN出席備詢的執行秘書徐崇欽稱，未感受到經貿辦內部霸凌氣氛，且完全沒聽過顏慧欣有關CPTTP相關陳述，遭到立委洪孟楷痛批，依徐說法，顏慧欣辭職信均不是事實，且經貿辦「氣氛和樂、充滿朝氣」，既然如此，為何卓揆要指示重啟霸凌調查？

幾乎就在同時，顏慧欣父親、WTO前首任大使顏慶章打破沉默表示，他非常願意協助專案小組調查，行政院隨時可透過相關官員通知他時地。這也是顏慶章在愛女辭世後首次發聲，表達立場。行政院才又趕緊表示，調查小組已經開過好幾次會，已有初步共識要約訪家屬。換言之，調查小組調查了大半個月，卻沒有約詢最關鍵的家屬，也難怪引發打假球的質疑。

如今又過了整整一個月，最新傳出的消息，在調查報告即將出爐前夕，楊珍妮下周將率團出席在大陸江蘇舉行的2026年APEC貿易部長會議，再次引發爭議。行政院發言人李慧芝說，在調查期間，外部調查委員曾建議楊珍妮要請假，楊也依規定「適度辦理」。行政院會等調查報告完成後，再依結果妥適處理。

楊珍妮是目前捲入霸凌案的政府最高層級，在霸凌案疑雲未釋前，不但沒有調離現職，還要代表國家出席重要會議，這有幾個可能，一是賴政府根本不在乎外界觀感，二是，顯然外交談判代表「真的沒人了」；對於外界的滔滔非議，行政院說楊珍妮有適度辦理請假，其他同樣因霸凌案被調查的人，有相同的待遇嗎？看到楊珍妮即將代表國家風光出訪，家屬情何以堪？