副總統：續推區域和平穩定 讓經濟穩健發展

副總統蕭美琴今天接見國家亞洲研究局訪團表示，當前國內及國際間均面臨諸多挑戰，台灣會持續致力推動區域和平穩定、國防安全及經濟轉型，讓經濟穩健發展，相信台灣社會內部擁有的強大動能，將持續促進創新與進步。

總統府晚間發布新聞稿指出，副總統蕭美琴下午接見「國家亞洲研究局」（NBR）訪問團致詞時，首先對於訪團來台訪問表達誠摯歡迎，並感謝NBR持續展現對台灣的關注。副總統說明，當前地緣政治、經濟、國內外情勢等各層面均面臨許多挑戰，但台灣社會仍維持相當程度的韌性與活力。

副總統提到，台灣今年第一季經濟成長表現亮眼，經濟成長率超過13%，創下近年新高；另外，即使去年面臨關稅及其他地緣政治挑戰，全年經濟成長率仍達8.68%。但台灣也明白仍有許多挑戰需要應對。

副總統表示，儘管當前面臨諸多挑戰，台灣仍將持續在促進區域和平穩定、國防安全等具有共同利益的領域深化努力，以及推動數位轉型、淨零轉型及產業發展等經濟轉型。此外，台灣也正推動全面導入AI應用於國防安全、科技產業及服務業等社會各層面，相信憑藉台灣社會內部的強大動能，將持續促進創新與進步。