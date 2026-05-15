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內部課程嗆自家人？傳鄭麗文爆馬英九狀況差 趙少康遭酸「難溝通」反擊了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照

國民黨今舉辦內部「空戰執行力培訓課程」，國民黨主席鄭麗文擔任主講人。有媒體報導指，鄭麗文稱中廣前董事長趙少康的發言，她都沒在聽，很難跟趙少康理性溝通。趙少康晚間表示，恭喜鄭麗文戰力無邊，「一婦當關，萬夫莫敵」，國民黨只要靠鄭麗文，既能搞定北京，又能搞定華盛頓，還能會見美國總統川普，更可以得諾貝爾和平獎，將來還要重返聯合國，重振中華民國國威。

媒體報導指，鄭麗文今在國民黨內部培訓課程中，表示她都沒在聽趙少康的發言，很難跟趙少康理性溝通，相信趙少康發言的人非常少，她相信趙少康自己很傷心；鄭麗文說，她接主席前，國民黨這十年是百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光，自己來了以後是一片荒蕪，她接手後組織根本是空的。

此外，鄭麗文還提及國民黨副主席蕭旭岑被前總統馬英九指控破壞財政紀律一事，她說，馬英九身體狀況很差，馬英九的家人趕快帶回家，不要再讓馬英九上新聞了。

趙少康晚間表示，鄭麗文在今天國民黨舉辦的課程發揮強大空戰威力，罵遍一票人。罵他「無法講理，講話沒人信」，說馬英九「身體狀況很差，要馬英九家人趕快把他帶回家，不要讓馬英九上新聞」；罵國民黨「過去十年百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光」，前面當過主席的人有朱立倫、吳敦義的、洪秀柱、江啟臣，都被她罵了。

趙少康表示，鄭麗文還說「已經舉辦鄭習會，搞定了北京，接下來去美國，搞定華盛頓之後，大家選舉就好選了！」真的要大大恭喜國民黨，鄭麗文「一婦當關，萬夫莫敵」，國民黨只要靠鄭麗文一人，既能搞定北京，又能搞定華盛頓，還能會見川普，更可以得諾貝爾和平獎，將來還要重返聯合國，重振中華民國國威。

趙少康表示，年底在鄭麗文的英明領導之下，不需要任何人協助，光靠她一己之力一定能在縣市長選舉大勝，2028也必定能在她帶頭衝鋒陷陣之下，重挫民進黨，拿下總統、副總統寶座。恭喜國民黨，「得此奇才，百年不遇」，「一人得道，所向披靡」。國民黨深慶得人，可喜可賀。

中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照

鄭麗文 趙少康 國民黨 馬英九 川普

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