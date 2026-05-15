大張旗鼓辦兩公約國際審查會 南韓委員質疑「0立委到場」竟是法務部出包

兩公約第四次國家報告國際審查會議一連舉辦3天，議程13日落幕，今天舉行審查會議結論性意見與建議發表會，但南韓籍審查委員申蕙秀（Heisoo Shin）納悶3天的議程沒有任何立法委員與會，她昨天與一名民進黨女立委交流時，對方表示「沒受到邀請」，當場詢問主辦單位之一的法務部是怎麼回事？法務部法制司副司長林黛利這才坦承「來不及寄送紙本邀請函」。

本次會議依舊呼籲台灣廢除死刑，並關切憲法法庭運作情況。唯一出席開幕儀式的是民進黨立委張雅琳，但她也沒參與後續的會議。本次議程預定5月11日上午10點30分舉行「兩委員會與立法院、監察院國家人權委員會及非政府組織會議」，但沒有任何立委出席。

國際審查會議共有12名外籍委員，奧地利籍主席Manfred Nowak在致詞時表示，國際社會現面臨挑戰，有民主法治開倒車的情形，連亞洲部分民主程度較高的地區也是如此，台灣政府也面臨很多挑戰，但還未宣布「緊急狀態」，他對立法院刪除96%的國家人權委員會與監察院的業務費感到憂心。

今天發表會結束時，申蕙秀疑惑為何沒有任何立委參加兩公約第四次國家報告國際審查會議？還有立委告訴她「根本沒受邀」，現場氣氛頓時尷尬凝結。她也疑惑為何看不到「抗議人士」，台灣對這樣的審查是否還有興趣？

林黛利坦承作業疏失，稱法務部有先以電子郵件通知立委，但紙本邀請函較晚寄送，有些立委知道要開會，也有意參加，但因行程繁忙，排不出時間。

行政院政務委員林明昕表示，未來程序將精進，有此經驗後，將與與會者保持聯絡，未來在舉辦CEDAW等會議時也可借鏡。林認為不同意見的交流，才能讓台灣的民主進步向前。