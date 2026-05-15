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徐錫祥依法只能代理3個月？ 卓榮泰：與「因故出缺」法規態樣不同

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙今赴立法院備詢。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙今赴立法院備詢。記者許正宏／攝影

賴清德總統日前提名最高檢主任檢察官徐錫祥為檢察總長，人事案遭立法院否決，之後賴總統指定徐代理檢察總長。民眾黨立委許忠信今質詢時指出，依據「法院組織法」第66條規定，總統應於三個月內再提名人選送立院同意，行政部門能否保證徐錫祥代理期間不超過三個月？對此，卓榮泰答詢表示，此次情況屬於任滿後人事同意未通過，與法規中「出缺或無法視事」情況並不完全相同。

許忠信質詢指出，檢察總長屬需經立法院同意的人事案，若人選遭否決後，仍可由代理人長期行使職權，恐架空立法院人事同意權，現行由徐錫祥代理檢察總長是否妥適？

法務部長鄭銘謙答詢指出，徐錫祥代理檢察總長是以最高檢察署主任檢察官身分依法代理，並非沒有法源依據。過去2010年、2014年檢察總長出缺時，也曾由主任檢察官代理，期間所有法定職權均正常行使，相關案件也獲最高法院肯認。

許忠信接著指出，依照「法院組織法」第66條規定，檢察總長出缺或無法視事時，總統應於3個月內提名人選送立法院同意，雖法律未明文禁止代理，但也未明文允許長期代理，從法理上來看，代理制度仍有爭議。

鄭銘謙答詢表示，若完全沒有代理人，最高檢察署恐無法運作，將影響人民訴訟權與檢察體系正常運作，因此由代理人暫時執行檢察總長職權，是維持制度運作的必要措施。

許忠信追問，行政部門是否能承諾代理期間不超過3個月？卓榮泰答詢說，法律雖規定總統應於3個月內提名，但此次情況屬於任滿後人事同意未通過，與一般「出缺或無法視事」態樣並不完全相同，法理上仍有討論空間，不過行政院會再提醒賴總統儘速處理提名事宜。

卓榮泰也表示，包括大法官、中選會與NCC等提名案均曾遭立法院否決，行政院在重新提名時，除專業能力外，也不得不考量政治環境與審查氛圍，因此在人選安排上確實面臨困難。

民眾黨立委許忠信回鍋立委後首度質詢，行政院長卓榮泰備詢時多次向許表示，「若前兩年你在立法院，貴黨團應該不會做出過去多項決定。」記者許正宏／攝影
民眾黨立委許忠信回鍋立委後首度質詢，行政院長卓榮泰備詢時多次向許表示，「若前兩年你在立法院，貴黨團應該不會做出過去多項決定。」記者許正宏／攝影

徐錫祥 卓榮泰 許忠信 賴清德

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