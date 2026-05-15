送壓力鍋盼承受高壓！王世堅籲別搞廢死審查會瞎起鬨 卓榮泰：也涉人權議題

行政院將召開兩公約國際審查會，要求締約國廢除死刑。民進黨立委王世堅在質詢時質疑，台灣不是兩公約締約國，也沒能加入聯合國，還要跟著瞎起鬨？行政院長卓榮泰在答詢時表示，中華民國國際處境艱苦，因此採多元、多角度跟國際接觸，且討論的議題並不限於死刑存廢問題，對人權、工作權等社會經濟文化的議題也有涉略。

卓榮泰今日下午到立法院備詢，王世堅在質詢時送出壓力鍋，他表示，因為卓榮泰承受時代及在野的壓力，希望卓能像壓力鍋一樣，承受高壓為國民燉出好的料理。卓榮泰笑回，壓力鍋也要適當把鍋蓋打開舒壓。

王世堅質詢指出，本週由行政院主辦、法務部承辦，公民與政治權利國際公約 （ICCPR）及經濟社會文化權利國際公約（ICESCR）兩公約將召開國際審查會，要求締約國廢除死刑。然而台灣不是締約國，沒能加入聯合國，還要跟著瞎起鬨？另外，就算台灣是締約國家，也有50個國家以上沒有廢除死刑，包括美國、日本、中國等大國。

王世堅說，來台灣參加的所謂國際人權學者，竟稱以個人身份來、不代表聯合國經濟及社會理事會來，那幹嘛來講一些不著邊際的話？希望院長以後不要再讓莫名其妙的國際審查會由台灣主辦。

王世堅表示，法務部檢察司所做調查顯示，國內8成民眾支持死刑，目前已經變成9成3，不懂為何這些人權學者還強調加害人的人權。被害人的人權已嚴重被加害人剝奪，難道台灣司法不需要為被害人討回公道？希望院長以後不要再讓莫名其妙的國際審查會由台灣主辦，此次台灣花1015萬主動邀請，前總統馬英九犯的錯誤，卓榮泰應順應民意主動糾正。

卓榮泰答詢表示，中華民國在國際處境非常艱苦，因此採多元、多角度跟國際接觸。剛談到這幾位來台的人權學者來台討論的議題並不限於死刑存廢問題，對人權、工作權等社會經濟文化的議題也有涉略。

王世堅質詢指出，希望卓榮泰不要再抬槓，這些所謂專家最主要討論的就是死刑。社會有9成3的民眾支持死刑，這就是社會共識，違反社會共識的就是歪理，當這些廢死團體來到台灣，講這些胡說八道的歪理，法務部就應該提出反駁以正視聽。