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陳其邁批國防預算衝擊高雄軍工產業鏈 柯志恩、賴瑞隆說話了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。中央社
高雄市長陳其邁。中央社

軍購條例預算刪減4700億元，其中以無人機為主，高雄市長陳其邁今天提到高雄有完整軍工產業鏈，預算被砍恐影響傳產轉型，並公開點名藍綠二位市長參選人柯志恩賴瑞隆都應該表態說清楚立場。對此，柯、賴也回應了。

柯志恩表示，在野黨並非刪除國防預算，而是反對以特別條例方式編列，質疑恐再讓裝修公司、茶葉行、小吃店等背景不明的「綠友友」公司藉漏洞取得國防標案。

她指出，國防採購應回歸年度預算與國會正常審查機制，才能避免預算落入特定派系與「綠友友」手中，真正讓經費用在高雄在地軍工產業與產業升級，她表示，行政院仍可透過追加預算、公務預算等方式支應需求，並非外界所稱「砍國防預算」。

柯也以日本為例表示，日本雖增加國防支出，但仍採年度預算編列，而非透過特別條例處理，認為唯有預算制度正常化，才能兼顧國防發展與財政監督，避免國防標案淪為特定業者套利工具。

賴瑞隆認為，高雄是國防產業重鎮，國防預算不只關乎國安，更攸關產業升級與勞工就業，他批評柯志恩從「不要把我們賣了」到稱軍購影響高雄「太荒謬」，如今又喊支持傳產，但藍白卻聯手刪減近4700億元國防特別預算，說法自相矛盾。

賴瑞隆指出，國防特別條例核心目標是打造「台灣之盾」與自主供應鏈，高雄造船、航太扣件、零組件及無人載具產業都已投入相關研發製造，若預算遭砍，將衝擊傳產業者與基層勞工生計，也影響高雄未來產業發展。

他呼籲柯志恩及支持刪減預算的立委，國安與產業發展都不能打折，應支持完整國防條例，拒絕黨意、回到支持高雄的立場。

陳其邁指出，高雄擁有完整軍工與造船產業鏈，包括台船、造船與海巡艦艇製造等，也有無人艇、無人機與航太產業等新技術進駐，目前已有海外廠商接觸，評估在高雄設廠與無人機合作相關事宜，若能透過國防預算支持，擴大與國際技術合作，將有助傳統產業轉型。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆。記者許正宏／攝影
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆。記者許正宏／攝影

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩。圖／聯合報資料照片
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩。圖／聯合報資料照片

陳其邁 國防預算 國防特別條例 柯志恩 賴瑞隆

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