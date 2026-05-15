陳其邁批國防預算衝擊高雄軍工產業鏈 柯志恩、賴瑞隆說話了

軍購條例預算刪減4700億元，其中以無人機為主，高雄市長陳其邁今天提到高雄有完整軍工產業鏈，預算被砍恐影響傳產轉型，並公開點名藍綠二位市長參選人柯志恩、賴瑞隆都應該表態說清楚立場。對此，柯、賴也回應了。

柯志恩表示，在野黨並非刪除國防預算，而是反對以特別條例方式編列，質疑恐再讓裝修公司、茶葉行、小吃店等背景不明的「綠友友」公司藉漏洞取得國防標案。

她指出，國防採購應回歸年度預算與國會正常審查機制，才能避免預算落入特定派系與「綠友友」手中，真正讓經費用在高雄在地軍工產業與產業升級，她表示，行政院仍可透過追加預算、公務預算等方式支應需求，並非外界所稱「砍國防預算」。

柯也以日本為例表示，日本雖增加國防支出，但仍採年度預算編列，而非透過特別條例處理，認為唯有預算制度正常化，才能兼顧國防發展與財政監督，避免國防標案淪為特定業者套利工具。

賴瑞隆認為，高雄是國防產業重鎮，國防預算不只關乎國安，更攸關產業升級與勞工就業，他批評柯志恩從「不要把我們賣了」到稱軍購影響高雄「太荒謬」，如今又喊支持傳產，但藍白卻聯手刪減近4700億元國防特別預算，說法自相矛盾。

賴瑞隆指出，國防特別條例核心目標是打造「台灣之盾」與自主供應鏈，高雄造船、航太扣件、零組件及無人載具產業都已投入相關研發製造，若預算遭砍，將衝擊傳產業者與基層勞工生計，也影響高雄未來產業發展。

他呼籲柯志恩及支持刪減預算的立委，國安與產業發展都不能打折，應支持完整國防條例，拒絕黨意、回到支持高雄的立場。

陳其邁指出，高雄擁有完整軍工與造船產業鏈，包括台船、造船與海巡艦艇製造等，也有無人艇、無人機與航太產業等新技術進駐，目前已有海外廠商接觸，評估在高雄設廠與無人機合作相關事宜，若能透過國防預算支持，擴大與國際技術合作，將有助傳統產業轉型。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆。記者許正宏／攝影