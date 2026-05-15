改「盧」比歐就能進中國 沈伯洋酸：我改成「柏」大概能通過

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在北京舉行峰會，民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今天表示，對於「川習會」，中國的需求比美國來得更大，中國內部經濟問題、伊朗的狀況等，中國都需要這場會議，美國相對來講比較被動，且中國要求台灣議題等，對美國並沒有立即需要和中國談這件事情。

沈伯洋指出，美國國務卿魯比歐曾遭中國兩度制裁，但中國現在因外交需求仍需要與盧比歐接觸，所以要微調名字譯名，「如果是我的話，可能『伯』字改成木字旁的『柏』，大概就可以通過」。

沈伯洋說，魯比歐在近日專訪中講得非常清楚，台灣的未來本來就是台灣在決定。而他所比較擔憂的都還是簽署和平協議，協議有很多種形式，例如台灣自願說是中國的一部分，另外一種是，過半的立委到中國去然後簽和平協議，這也是一種，這也是美國現在擔憂的狀況。