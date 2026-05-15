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影／醫美診所偷拍爭議延燒 藍委擬提實名制、源頭管制
醫美診所偷拍事件持續延燒，國民黨擬提案修法，立委徐巧芯、王鴻薇、羅智強、賴士葆、李彥秀中午在黨團辦公室舉行「誰在偷看你？針孔攝影 加強管制」記者會，主張從源頭管制偷拍設備，包括限制具遠端傳輸功能監控裝置、研議實名制與電商下架。
徐巧芯提出由中央立法規範，一就是器材的源頭管制，販售針孔攝影機必須要有實名制，至於哪一種規格要納入規範，由中央政府評估與制定；二就是網路平台的連帶責任，電商應該要查核賣家的許可證，提供實名認證的交易機制，不能讓針孔攝影機被任意下單；三就是在公共場所如廁所、浴室、更衣室、哺乳室、診間等隱密空間的管理人，應該定期實施反針孔攝影的偵測服務、並留存相當紀錄，以備查核。
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