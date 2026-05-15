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藍白人數優勢表決通過 立法院延會至8/31

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

民眾黨團今（15）日於院會提出會期延會修正動議，提案延會至8月31日。立法院會今天處理該提案，雖民進黨團反對，但在藍白人數優勢下，經表決後仍通過民眾黨團提案，本會期延長會期至8月31日止。

立法院會期每年2次，自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。

民眾黨團在4月10日在立法院會提案，要求第11屆第5會期（本會期）延會至7月31日，因民進黨團反對，提案經表決後逕付二讀，立法院長韓國瑜裁示交付黨團協商，由民眾黨團召集協商。

據民眾黨團提出修正動議指出，有鑑於本（第5）會期即於2026年5月31日屆滿，當前國內外情勢瞬息萬變，從經濟發展、產業轉型到社會安全與數位治理，都有賴立法院審慎處理相關法案與預算配置。為確保審議品質、維護國家正常運作，因此提案建請院會作成決議，將本會期延長會期至2026年8月31日止。

立法院會上午經表決，出席92人，贊成53人、反對39人，通過民眾黨團提出的修正動議，將本會期延長至8月31日止。

韓國瑜 民眾黨 民進黨團

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