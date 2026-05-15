韓國瑜率團訪英國智庫 盼民主國家深化交流

「川習會」會後雙方發布的通稿中沒有台灣問題上的共識說法，有的只是中國大陸國家主席習近平的單方警告：台灣問題處理好了，中美關係就能穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，兩國關係將推向危險境地；他要美國務必謹慎處理台灣問題。這廂在諄諄教誨，另一廂卻瘖啞無聲。這是怎麼回事？

2026-05-15 12:31