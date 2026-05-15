聽新聞
0:00 / 0:00
韓國瑜率團訪英國智庫 盼民主國家深化交流
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪英國，共同拜會英國國防安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）與學者交流。韓國瑜表示，面對快速變動的國際局勢，民主國家更應深化交流合作，共同維護區域和平穩定。前英國駐台代表唐凱琳說，充分感受台灣民主的活力與多元。
韓國瑜率跨黨派立委13日起訪問英國。立法院今天透過新聞稿表示，跨黨派訪團14日下午在駐英國代表姚金祥陪同下，共同拜會英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI，另譯：王家三軍聯合國防研究所），與印太區域安全資深研究員薛特爾－瓊斯（PhilipShetler-Jones）等多名學者進行交流。
韓國瑜在致詞中表示，此次與跨黨派立法委員共同訪英，展現台灣民主政治多元與團結的一面；面對快速變動的國際局勢，民主國家更應深化交流合作，共同維護區域和平穩定。
瓊斯則表示，期待透過面對面交流，深入瞭解訪團成員對相關議題的看法。
前英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）亦出席座談，並表示聽聞台灣立委闡述各自意見後，充分感受台灣民主的活力與多元。
訪團與英國學者雙方就國防預算、荷莫茲海峽情勢及錯假訊息等議題廣泛交換意見。各黨立委在座談中交換立場及觀點，歷時約1小時。韓國瑜代表贈送紀念品並全員合影留念。
當日晚間則由姚金祥款宴訪團，僑務委員會委員長徐佳青亦出席與宴。
韓國瑜說，與各界僑胞及台商好朋友齊聚一堂，感到非常喜悅，感謝僑胞長年在海外支持台灣，持續成為台灣與國際社會間的重要橋梁。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。