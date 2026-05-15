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連續四會期不休會 藍白53票通過立院延會至8/31
立法院院會今天進行第11屆第5會期第10次會議，民眾黨立法院黨團於院會提出會期延會修正動議，提案延會至8月31日。院會表決時，民進黨立委高舉「反對」、「司法保護傘」等手牌，批評延會是讓涉案立委規避司法調查，最終在藍白人數優勢下，全案以53票贊成、39票反對通過。本會期延到8月底，隨後9月就將展開新會期，立法院第五度不休會，再次刷新紀錄。
民眾黨提案內容指出，有鑑於本會期即於115年5月31日屆滿，115年度總預算案卻因民進黨政府違法擅權、未依法編列，迄未審議完竣。預算素乃國家施政之基礎，審議預算案更屬立法院核心憲政職權，不宜因執政者之怠惰與會期限制而放水倉促處理，致監督流於形式。
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