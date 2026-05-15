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立院通過延會至8月底 與9月新會期無縫接軌

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立院通過延會案，延長開會至8月底。記者蔡晉宇／攝影
立院通過延會案，延長開會至8月底。記者蔡晉宇／攝影

立法院會今天做出決議，本會期將延長開會至8月31日，由於9月1日馬上就要展開新會期，形同立院再一次不休會。在野黨指出，立院尚有諸多議程未處理應該延會；民進黨立委批評，這只是在幫特定立委撐起「司法保護傘」。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，包括今年度中央政府總預算案，以及司法院大法官、國家通訊傳播委員會委員、中選會委員等人事案，還有「台美對等貿易協定（ART）」及「台美投資備忘錄（MOU）」等文本都尚未經立法院審議，為落實憲政責任、確保審議品質、維護人民權益與國家正常運作，主張延會至8月31日。

國民黨立委翁曉玲表示，立委們基本上就是希望能好好審查預算，這需要充裕的時間來完成，國民黨團支持會期延長到8月31日。

民進黨團書記長范雲表示，藍、白去年以審查福國利民法案為由提出立法院會期延會案，實際上各委員會無法排出議案審查，於是安排112場考察。立委須於立法院休會期間準備，以利開會時有實質內容，同時利用休會期間進行國會外交，區域立委也要回到選區，她認為在野黨須說明主張延會案是否在幫特定立委撐起「司法保護傘」。

立委 中選會 陳清龍

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