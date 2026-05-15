愛爾麗今停業...綠轟慢半拍 蔣萬安反擊：去年反映針孔實名制中央不理

醫美診所偷拍案震撼全台，民進黨議員洪婉臻質詢，近期的案件衛福部連發四函要求從重處辦，結果衛生局卻說要等司法偵辦，且愛爾麗診所何時要停業？高雄已經停業，北市慢半拍；台北市長蔣萬安表示，愛爾麗已即刻停業，並稱去年6月就和中央說要源頭管理，但中央置之不理，「議員妳可以和民進黨籍總統要求、反映實名制，去年為什麼不去反映？」

蔣萬安今赴北市議會專案報告，洪婉臻問到，台北市醫美診所有200多家，但是截至今年北市只有稽查3家，還有很多是業者要自己書面審查送回來，尤其愛爾麗送來的書面審查都是合格，衛生局也埋單。事發後，衛福部連發4封函文，要求從重處辦，結果北市衛生局都說要等司法偵辦。

副市長林奕華表示，相關懲處衛生局會有一定程序，要先與新北地檢署聯絡，同仁到新北地檢署去看錄影帶，確實證明有相關畫面。

蔣萬安說，依照司法證據到哪，市府就調查到哪，主動跟新北檢聯絡，也看到相關事證展開停業處分，議員要了解相關調查程序。

不過，洪婉臻仍對此不滿開嗆，「警政衛生委員會時，不管怎麼問都是等司法、等司法，不是最愛講中央，那為什麼給你四張公文都假裝沒看到？」

蔣萬安回擊，去年6月就和中央說要源頭管理，但中央置之不理，現在才說要補破網要積極研議，「議員妳可以和民進黨籍總統要求、反映實名制，去年為什麼不去反映？為什麼要檢討台北市？我們做多少事情？」

兩人彼此唇槍舌戰，即便質詢時間到關閉麥克風仍在爭鋒。

民進黨許淑華則說，愛爾麗兩周後才停業，有無蒐證有無販售？會不會變「創意私房」事件？蔣萬安說，第一時間警方就到現場查扣，北市也率全國之先發動稽查，市府看影片證據後，今天即刻停業。