差點去不了！紐時揭賴清德「秘密非洲行」 借史國王室專機避北京壓力

賴清德總統原本受非洲唯一邦交國史瓦帝尼邀請，出席4月慶祝恩史瓦帝三世（King Mswati III）國王在位40周年的活動，但因非洲三國疑似在北京施壓下取消專機飛越領空許可，一度導致行程被迫取消，但行程後來仍出現轉機。賴總統5月初搭乘秘密航班穿越印度洋抵達史瓦帝尼。2名陪同出訪的不具名台灣官員向紐約時報揭露這趟秘密往返非洲的旅程內幕，並出示文件佐證。

根據紐時從台北發出的報導，賴清德原本計畫4月22日前往史瓦帝尼，參加慶典並商討強化雙邊關係。過去歷任台灣總統訪問史瓦帝尼時，取得其他國家飛越領空許可通常屬例行程序。國際空域涉及各國管轄權，各國雖有權批准或拒絕飛越申請，但實際上極少出現拒絕情況。

不過，報導指出，北京多年來利用經濟影響力，試圖迫使各國政府、企業與組織將台灣視為中國領土。台灣官員則表示，這是北京首次試圖限制台灣領導人使用國際航線。

根據台灣官員說法，台灣原本已取得16國的飛越許可，並向紐約時報展示相關文件。但就在賴清德準備出發前，消息陸續傳來，指出塞席爾、模里西斯與馬達加斯加這3個共同掌控大片印度洋空域的國家，暗示應重新考慮行程，並於4月17日正式通知撤銷飛越許可。在無法說服3國改變決定後，總統府宣布取消行程，對外稱是「延期」。但當時看來，賴清德已幾乎沒有方法能成行。

模里西斯與馬達加斯加未回應詢問。塞席爾則引用先前聲明，稱此舉符合「一中政策」與「不承認台灣為國家」的立場。台灣官員則認為，這場政策急轉彎與北京施壓有關，也令賴總統相當尷尬。賴清德去年原本計畫訪問拉丁美洲，也因川普政府拒絕讓他過境紐約而被迫取消。

不過，賴清德團隊其實已有備案，但時間不多，必須找到一架飛機與一條航線，既能避開塞席爾、模里西斯與馬達加斯加上空，又能安全返台。於是台方與史瓦帝尼政府接洽，借用國王專機。

這架史瓦帝尼王室專機為空中巴士A340，原本屬於台灣航空公司，配備4具引擎，因此若有需要，可在遠離任何機場的情況下長距離飛越印度洋，以避開受限空域。相較之下，台灣過去總統出訪時租用的雙引擎客機，通常無法進行這類飛行。

史瓦帝尼副總理德拉德拉（Thulisile Dladla）先搭乘這架王室專機訪問台灣，當時被形容為旨在強化雙邊關係。5月2日凌晨，這架王室專機飛返史瓦帝尼，賴清德也在機上，同行人員約20多人。官員表示，這趟行程對台灣多數人而言都是秘密，包括政府內部許多人事前也不知情。

為了這趟長達2萬5400公里的非洲行程，賴清德幕僚與技術人員事前進行相關準備。為減輕重量並節省燃料，以避開受限空域，乘客只允許攜帶隨身行李，且航線幾乎遠離任何機場，接近飛安規定所允許的極限。安全顧問則每兩小時利用衛星電話向台北回報一次。據台灣官員說法，飛機穿越馬達加斯加與模里西斯領空時，兩國似乎都未察覺機上載有賴清德。

台灣官員安排賴清德在早晨抵達史瓦帝尼，以便直接投入外交活動。恩史瓦帝三世也特別安排重演賴清德先前錯過的慶祝活動。不過幕僚隨即面臨另一項挑戰：在北京已得知賴清德抵達當地後，如何安排專機安全返台。

賴清德返台航程更長。為避免再生變數，載著他的史瓦帝尼王室專機繞過塞席爾、模里西斯與馬達加斯加空域，沿印度洋東南方向飛行。報導指出，若飛機滿載，這段航程可能使燃油餘量接近安全邊際。但當時油量綽綽有餘。依照總統專機維安程序，4架台灣空軍軍機在專機接近台灣時升空護航。整段返程未出現其他狀況，賴清德最後安全降落桃園國際機場。