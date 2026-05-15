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游淑慧酸民進黨「管螺螄粉不管針孔」籲北市建立防針孔標章

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往市議會專案報告，對於醫美診所針孔案，他再度強調，現在針孔設備氾濫，認為源頭管理還是根本之道。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午前往市議會專案報告，對於醫美診所針孔案，他再度強調，現在針孔設備氾濫，認為源頭管理還是根本之道。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安今早赴北市議會進行專案報告，國民黨議員游淑慧質詢時嘆，去年北市府就發文中央，源頭管理針孔，但中央不理會，更比喻民進黨可以管螺螄粉卻管不了針孔，建議北市自己和業者建立防偷拍安心標章。蔣萬安回應，會研議。

游淑慧表示，北市去年提案發文給中央，針對針孔販售製造源頭管理，請問中央有處理嗎？蔣萬安先回，中央拒絕，回函沒有必要。游淑慧直言，中央很冷漠、冷淡，現在發生偷拍案，中央包含立委沈伯洋、行政院長卓榮泰都講加強稽查，請問要怎麼加強稽查？

游淑慧說，要盤查所有溫泉、SPA、泡澡等處，請問全台灣哪個地方政府有人力去全面盤查？她嘆，民進黨議員稱淘寶也買得到針孔，買得到怎麼禁止進入台灣、實名制，「但淘寶本身就是實名制。」而且聽了覺得荒謬，民進黨可以管螺螄粉不能進入台灣，現在管不了針孔進入台灣。

她說，實在佩服民進黨邏輯，一碗小小稽查取締禁止進入台灣，結果變成性犯罪的針孔偷拍，中央卻說加強稽查就好，源頭管理困難，周邊國家也沒有在管理。「但周邊國家也沒有管螺螄粉啊，只有民進黨管螺螄粉啊。」

她說，台北市是全台第一個設立「公共場所防止針孔攝影管理辦法」，連新北市議員拿這個辦法詢問能不能推動，但知不知道基層人力有限，管理辦法只能用書面審查，包含愛爾麗，但是沒有辦法人力就這樣，員警又要打詐、治安、宣導，現在還要拿防治針孔到廁所、更衣室間防偷拍，中央要給地方多少警力。

游淑慧建議，市府和業者合作，建立防偷拍安心標章，業者願意配合偵測設備SOP、訓練員工，貼在顯眼處，畢竟台北市服務業為主，太多按摩、SPA等消費隱私，中央不管，就和業者彼此間建立制度。

蔣萬安認為，現在針孔設備氾濫，認為源頭管理還是根本之道，當然北市府也會做相關稽查。針對業者SOP部分，他說，會來研議。

蔣萬安 游淑慧 偷拍 針孔攝影機

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