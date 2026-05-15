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川習會台灣議題美中各表 卓揆：我方都有密切關注

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美中「川習會」在北京登場，全球密切關注雙方是否討論台灣議題，閣揆卓榮泰對於川習會話題，僅簡單表示我方都有密切關注。圖／報系資料照片
美中「川習會」在北京登場，全球密切關注雙方是否討論台灣議題，閣揆卓榮泰對於川習會話題，僅簡單表示我方都有密切關注。圖／報系資料照片

美中「川習會」在北京登場，全球密切關注雙方是否討論台灣議題，不過相對於中方強調台灣問題處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，白宮則避談台灣。閣揆卓榮泰今天對於川習會議題，僅簡單表示我方都有密切關注。

川習會昨天在北京登場，習近平表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突；更表示，台獨與台海和平水火不容，美方務必慎之又慎處理台灣問題。白宮摘要則公開避答是否討論台灣議題，白宮摘要也未提及台灣；美國國務卿魯比歐則重申美國對台政策不變。

閣揆卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，他在抵達立院時面對媒體詢問魯比歐的說法等川習會話題，並未多做停留，僅簡單表示「我們都有密切關注。」未再進一步說明。

相對於中方強調台灣議題，白宮摘要並未提到台灣。不過美國財政部長貝森特表示，美中峰會不可能不談台灣議題，並透露川普將在「未來幾天」就台灣問題發表更多談話。

魯比歐表示，美國對台軍售「並未成為重點議題」。他指出，中國在會談中總是會提出台灣議題，美方對台灣的政策至今沒變；多位總統領導下的美國政府在這方面都相當一致，目前也仍一致。他更強調，如果中國以武力奪取台灣，將會是「極其嚴重的錯誤」。

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