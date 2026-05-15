快訊

找到人了！擎天崗情侶野戰全程直播 轄區警方將通知到案說明

吃宵夜不只發胖這麼簡單！專科醫：睡前3小時吃東西還會增失智症風險

MLB／教頭證實鄧愷威「目前」就是先發 17日戰遊騎兵預計用球數曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】林志玲任文策院董事引綠營內亂 民進黨養蠱自噬

聯合報／ 主筆室
林志玲傳出任「文策院董事」，預計於6月底上任。圖／文策院提供
林志玲傳出任「文策院董事」，預計於6月底上任。圖／文策院提供

文化內容策進會(文策院)日前宣布補聘3位新任董事，有「台灣第一名模」稱號的藝人林志玲也入列。但對此一人事安排意見最多的，反而是綠營自己。不少綠營支持者、網紅或意見領袖，挖出林志玲過去「親中」言論，表達對此人事的不滿；民進黨立委甚至陸委會，則全力為其辯駁。會落入這種處境，只能說是民進黨自己「養蠱自噬」。

林志玲到底適不適任「文策院董事」一職，有討論空間。不過文策院找林志玲擔任董事，卻是「司馬昭之心，路人皆知」。雖然用意是要推動台灣的影視產業，但成立以來，文策院的成績實在乏善可陳，缺乏「亮點」。頂著「第一名模」的光環，林志玲顯然就可以馬上成為「亮點」所在。果然此人事一公布，馬上就引發各方討論。

但在「多方討論中」，綠營支持者有不少「異見」，主要就是因為林志玲過去曾自稱「身為中國人」，又在大陸國慶時在自己官方微博發文稱「慶祝新中國成立」等「親中言論」。某親綠資深媒體人就質疑，這是在頒「回台藝人獎」；另有一位親綠藝文界人士說，林志玲過去這些言論已經越線，隱含「中華民國已滅亡」意涵。

對於這些「呼應中國言論」的藝人，民進黨政府官方過去不但是極盡批評之能事，甚至還予以約談、揚言處罰。因此，這些「反對」聲音，顯然都是在呼應民進黨執政以來對赴陸發展藝人「言論審查」的一貫作法。

不過對於綠營支持者的批評，民進黨官方態度卻大有不同。民進黨立遠黨團幹事長莊瑞雄說，「藝人前往發展時，往往會因為身處對岸的場域因素，在發言上顯得比較不自在」，外界對文策院人事安排「應給予主辦機關及各部會更大的空間」；過去「反中」不遺餘力的綠委范雲則說，「相關職務屬於文化部的人事權責，應尊重文化部根據專業考量所做出的最終決定」。

更離譜的是陸委會。過去常常站在「批判親中藝人第一線」的陸委會副主委梁文傑，說林志玲曾被黃安舉報為台獨分子，「林志玲和黃安之間，大部分人應該會選擇站在林志玲這邊吧？」又說藝人如果要「脫中返台，要為台灣做事，作為自己人沒有不歡迎的道理」。從綠委到陸委會，幾乎是到了語無倫次的地步。

但這樣的「語無倫次」，也是完全可以理解的。畢竟那些親綠意見領袖，不過是拿過去民進黨的官方立場，批評林志玲的人事案罷了。只不過這些意見領袖不知道民進黨定義的親中，是「我說你親中就親中，我說你有罪就有罪」罷了。而這些人現在反過來咬民進黨的用人不當，也只能說這些人對民進黨的論述太認真對待了。

林志玲 文策院 陸委會

延伸閱讀

林志玲接文策院董事惹議 梁文傑：藝人要「脫中返台」應歡迎

文策院董事惹議 政院為林志玲緩頰

林志玲任文策院董事遭質疑 王時思盼給檢驗機會

川習會登場 綠：不因一個會議改變台美關係

相關新聞

【重磅快評】林志玲任文策院董事引綠營內亂 民進黨養蠱自噬

文化內容策進會(文策院)日前宣布補聘3位新任董事，有「台灣第一名模」稱號的藝人林志玲也入列。但對此一人事安排意見最多的，反而是綠營自己。不少綠營支持者、網紅或意見領袖，挖出林志玲過去「親中」言論，表達對此人事的不滿；民進黨立委甚至陸委會，則全力為其辯駁。會落入這種處境，只能說是民進黨自己「養蠱自噬」。

【專家之眼】政治正確才是大陸研究斷層最大殺手

日前台北學術圈內屬於高大上層級中國大陸研究專業社群，曾經在公開集會中表達台灣大陸研究人才正面臨嚴重斷層，並且將此種現象主因歸諸於兩岸交流限縮，致使學者難赴大陸地區駐點或透過訪問進行田野調查；再加上兩岸關係不睦，雙方治安機關對於對方推動學術研究活動，總是透過情報蒐集有色眼鏡加以檢視，亦使得資料蒐集困難度相對提升。

試院通過 公務員考績改3級 獎金增

公務員考績制度因百分之七十五甲等上限、新人輪流吃乙等現象，遭基層長期詬病。考試院院會昨日審議通過公務人員考績法修正草案，將現行甲、乙、丙及丁等次，調整為優秀、良好及未達良好三等次，優秀及良好均可晉本（年功）俸一級，提高獎金至一點三個月及一個月。

藍委列賴總統「跳票清單」 政院稱不實言論

立法院全院委員會昨繼續審查賴清德總統彈劾案，賴總統未列席，在野立委輪番上陣發言，呼籲綠委一起下架「賴帳王」。國民黨立委葛如鈞出示一長串賴清德「跳票清單」，直指二二七項跳票率達百分之九九。國民黨立委盧縣一批評，賴總統用「三不政策」，將台灣推向行政獨裁。

文策院董事惹議 政院為林志玲緩頰

藝人林志玲出任文策院董事引發爭議，主因是她曾轉發「慶祝新中國成立」貼文。行政院發言人李慧芝緩頰指出，期待有更多台灣藝人跟文化工作者，可以一起將台灣文化推向國際，讓更多台灣的故事在國際舞台上發光。

涉霸凌案調查中 楊珍妮仍將赴APEC

行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣生前疑遭職場霸凌，總談判代表楊珍妮也因此接受政院調查，但未調離現職，近日將率團參加ＡＰＥＣ貿易部長會議，再度引發爭論。行政院說，外部調查小組正在撰寫調查報告，待調查報告完成後行政院會視結果妥適處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。