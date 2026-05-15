【重磅快評】林志玲任文策院董事引綠營內亂 民進黨養蠱自噬

文化內容策進會(文策院)日前宣布補聘3位新任董事，有「台灣第一名模」稱號的藝人林志玲也入列。但對此一人事安排意見最多的，反而是綠營自己。不少綠營支持者、網紅或意見領袖，挖出林志玲過去「親中」言論，表達對此人事的不滿；民進黨立委甚至陸委會，則全力為其辯駁。會落入這種處境，只能說是民進黨自己「養蠱自噬」。

林志玲到底適不適任「文策院董事」一職，有討論空間。不過文策院找林志玲擔任董事，卻是「司馬昭之心，路人皆知」。雖然用意是要推動台灣的影視產業，但成立以來，文策院的成績實在乏善可陳，缺乏「亮點」。頂著「第一名模」的光環，林志玲顯然就可以馬上成為「亮點」所在。果然此人事一公布，馬上就引發各方討論。

但在「多方討論中」，綠營支持者有不少「異見」，主要就是因為林志玲過去曾自稱「身為中國人」，又在大陸國慶時在自己官方微博發文稱「慶祝新中國成立」等「親中言論」。某親綠資深媒體人就質疑，這是在頒「回台藝人獎」；另有一位親綠藝文界人士說，林志玲過去這些言論已經越線，隱含「中華民國已滅亡」意涵。

對於這些「呼應中國言論」的藝人，民進黨政府官方過去不但是極盡批評之能事，甚至還予以約談、揚言處罰。因此，這些「反對」聲音，顯然都是在呼應民進黨執政以來對赴陸發展藝人「言論審查」的一貫作法。

不過對於綠營支持者的批評，民進黨官方態度卻大有不同。民進黨立遠黨團幹事長莊瑞雄說，「藝人前往發展時，往往會因為身處對岸的場域因素，在發言上顯得比較不自在」，外界對文策院人事安排「應給予主辦機關及各部會更大的空間」；過去「反中」不遺餘力的綠委范雲則說，「相關職務屬於文化部的人事權責，應尊重文化部根據專業考量所做出的最終決定」。

更離譜的是陸委會。過去常常站在「批判親中藝人第一線」的陸委會副主委梁文傑，說林志玲曾被黃安舉報為台獨分子，「林志玲和黃安之間，大部分人應該會選擇站在林志玲這邊吧？」又說藝人如果要「脫中返台，要為台灣做事，作為自己人沒有不歡迎的道理」。從綠委到陸委會，幾乎是到了語無倫次的地步。

但這樣的「語無倫次」，也是完全可以理解的。畢竟那些親綠意見領袖，不過是拿過去民進黨的官方立場，批評林志玲的人事案罷了。只不過這些意見領袖不知道民進黨定義的親中，是「我說你親中就親中，我說你有罪就有罪」罷了。而這些人現在反過來咬民進黨的用人不當，也只能說這些人對民進黨的論述太認真對待了。