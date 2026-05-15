美羅德島州友台決議 推動台美實質經貿交流

文化內容策進會(文策院)日前宣布補聘3位新任董事，有「台灣第一名模」稱號的藝人林志玲也入列。但對此一人事安排意見最多的，反而是綠營自己。不少綠營支持者、網紅或意見領袖，挖出林志玲過去「親中」言論，表達對此人事的不滿；民進黨立委甚至陸委會，則全力為其辯駁。會落入這種處境，只能說是民進黨自己「養蠱自噬」。

2026-05-15 09:25