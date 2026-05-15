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美羅德島州友台決議 推動台美實質經貿交流

中央社／ 紐約14日專電

美國羅德島州議院通過友台決議，希望雙方簽署經貿交流備忘錄及設立駐台貿易辦事處。駐波士頓辦事處長廖朝宏指出，決議讓台灣人民面對極權威脅，更有信心與勇氣維護自由民主。

羅德島州參眾議院12日分別通過友台決議，強調台灣與羅德島州共享民主法治，肯定台灣強化國防捍衛自由民主，支持台美深化經貿、科技及國防產業合作提升夥伴關係，展現對台灣的堅定支持。

決議恭賀總統賴清德、副總統蕭美琴就職2週年。2026年是台灣人民直選總統30週年、美國建國250週年，象徵台美對自由、民主及法治堅定承諾，肯定民主成就，台美需深化國防產業合作，協助台灣維護民主自由。

台灣在2025年已是美國第4大、美國為台灣第2大貿易夥伴，雙方經貿交流更趨密切，鼓勵羅德島州推動簽署雙邊經貿交流備忘錄及設立駐台貿易辦事處，進一步深化台灣與羅州貿易投資往來，支持台美簽署避免雙重課稅協定，促進投資與就業，擴大交流。

決議強調，台美持續深化人工智慧關鍵科技領域及無人機國防產業合作，這不僅協助台灣強化國防，並合力打造全球更安全科技供應鏈，實質促進經貿科技發展。台灣位於亞太樞紐，地位重要，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際機構，貢獻國際社會。

駐波士頓辦事處長廖朝宏出席並致詞表示，台灣與羅德島州友誼深厚，雙方共享民主基本價值，攜手面對全球極權挑戰。決議讓台灣人民面對極權威脅，更有信心與勇氣維護自由民主。

羅州眾議院議場在會議期間展示中華民國國旗並演唱兩國國歌，展現對台堅定支持，同時舉辦友台小組聯誼活動，州參議院代理議長蓋洛（Hanna Gallo）及州眾議院代理議長甘迺迪（Brian Patrick Kennedy）等領袖出席。

波士頓 蕭美琴 眾議院

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