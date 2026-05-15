台灣受阻世貿部長會議 美議員致函秘書長表關切

26位美國跨黨派聯邦眾議員今天就台灣3月被迫缺席在喀麥隆舉行的世界貿易組織部長會議，致函世貿秘書長伊衛拉表達嚴重關切，並要求秘書處確保類似損害成員權利的意外不會再發生。

美國跨黨派聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）、趙美心（Judy Chu）、國會台灣連線共同主席貝拉（AmiBera）與中共戰略競爭特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等26人，就台灣因遭矮化，未能出席3月在喀麥隆首都雅溫德舉行的世貿（WTO）部長會議，致函秘書長伊衛拉（NgoziOkonjo-Iweala）。

函件寫道，議員們就台灣被第14屆喀麥隆世貿部長會議排除參與表達嚴重關切。台灣在2002年以「台澎金馬個別關稅領域」身分加入WTO，之後世貿成員與秘書處，如同所有參與組織的經濟體，以相同的個別關稅領域來認定台灣地位，台灣代表團可全面及平等的參與部長會議。

台灣是WTO成員，代表團出席喀麥隆部長會議簽證被迫使用「台灣，中國省份」稱謂，意謂台灣依其權利反而不是WTO的成員，或連帶造成缺席部長會議。

議員們敦促伊衛拉回覆，世貿秘書處如何確保這起意外事件，不會在未來的部長會議設下前例？世貿秘書處是否會發出指引文件，確保未來部長會議中，損害成員權利的類似意外不會再發生？

議員們表示，期望在6月3日前收到回覆，並歡迎進行細節討論。函件副本同時發給美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。