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徐佳青美歐7國長征 推華語文中心獲美國務院肯定

中央社／ 巴黎14日專電

僑務委員會委員長徐佳青近期走訪美歐多國，除了探訪僑界，也與各地政要交流。她接受中央社訪問表示，台灣目前在全美設有64所華語文學習中心，美國國務院對此深表肯定，還希望台灣在50州都設立中心。

徐佳青此次出訪美國、義大利、波蘭、捷克、德國、法國、英國共7國10站，瞭解各地僑務推展進度及台灣華語文學習中心（TCML）發展現況。

她在歐洲第一站前往義大利拿坡里，當地僑胞雖僅約30人，但去年成立台灣同鄉會，讓她深受感動，「所以我要實現我的承諾，只要他們成立僑團組織，我就一定要去關心、拜訪他們」，也期許拿坡里成立義大利第4所華語文中心。

她也到了德國德勒斯登，即「歐積電」所在地，期間與市長等政要餐敘。她說，當地台僑已組成婦女協會和台商會，對雙邊交流、經濟發展都是很大助力。

徐佳青在巴黎停留3天期間，出席了國片「大濛」特映會、會晤法國參議員、拜訪來自台灣的艾里賽宮（Elysée）甜點主廚行倫邑等成就斐然的僑民，並參加僑宴；接下來赴倫敦出席歐洲台灣商會聯合總會活動。

徐佳青接受中央社記者訪問時談到，與兩位法國參議員會晤時，對方關切並詢問很多關於中國的問題，例如電動車進口，以及近日美國總統川普和中國國家主席習近平在北京的峰會，讓她深刻感受到歐洲國家對於中國威脅趨勢的關注。

徐佳青與他們分享台灣在國際社會扮演的角色，其重要性並非只在於供應鏈，除了守在民主最前線，也守住第一島鏈，台灣面對中國擁有最直接、切身的經驗，也最瞭解中國。

她指出，川習會無疑吸引全球目光，「但不會改變的是，台灣在地理位置、在產業鏈、在民主第一線，我們替全球承擔最大的衝擊，我們自己一定要有自信，克服所有困難，只要台灣可以克服，全世界就會因著台灣的表現而產生信心。」

徐佳青此行在抵達歐洲之前，先於美國亞特蘭大出席台灣華語文學習中心教學研討會。華語已被美國政府列為關鍵語言，台灣目前在全美設有64所學習中心。

徐佳青強調，「美國國務院對我們的做法深表肯定」，目前全美有20州設立中心，「國務院希望未來我們可以在50個州都設立華語文中心，因此他們主動說要幫僑委會寫信給所有州政府」，幫忙促成聯繫。

她表示，「語言的教學只是載具，真正的核心在交流」，讓不同國家、族群、文化之間交流對話，增進互動，減少誤解和衝突，世界才會往更好的方向發展，「相信我們的良善目的受到各國肯定」。

華語 義大利 徐佳青

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