利維夫媒體論壇 駐波蘭代表：台烏同在抵抗威權前線

烏克蘭「利維夫媒體論壇」今年首度設立「台灣專場」，駐波蘭代表劉永健14日以預錄影片方式發表專題演說表示，台灣致力協助烏克蘭建立「非紅供應鏈」，台烏兩國雖相隔千里，但同樣站在抵抗威權擴張、爭取自由的最前線。

劉永健以「台灣在烏克蘭的總合外交」（Taiwan’sIntegrated Diplomacy to Ukraine）為題，在「利維夫媒體論壇」（Lviv Media Forum, LMF）依序說明「總合外交」三大核心支柱。首先是「價值外交」，在台烏同樣堅信自由民主框架下，2022年俄烏戰事爆發，台灣民間自發性地募集物資，短短4日即募得並啟運27噸人道物資，政府至今的援助金額也超過1.5億美元。

他指台灣深知戰時資訊透明的重要性，特別捐助50萬美元予「無國界記者組織」（RSF）於利維夫設立媒體自由中心，並贊助本屆LMF論壇。劉永健也特別提到曾聖光及吳忠達兩位台灣志願兵在戰場上的壯烈犧牲，強調他們是秉持「烏克蘭的自由即是台灣自由」的信念而戰。

「同盟外交」方面，台灣在援烏過程中不僅與基輔、利維夫、文尼察（Vinnytsia）及尼古拉耶夫（Mykolaiv）等地方政府及烏國非政府組織（NGO）建立深厚夥伴關係，更與波蘭、捷克、立陶宛等鄰近國家，以及「歐洲復興開發銀行」（EBRD）等國際組織緊密合作。

近期由台灣民間與地方政府捐贈的68輛救護車及救援車輛，已陸續送達利維夫、哈爾科夫及庫普揚斯克等地，投入前線救援與醫療支援。他指這些合作證明民主國家團結一致時，能形成一股強韌的力量，讓彼此不再孤立無援。

最後，劉永健強調「經濟外交」不僅是進行式，更是台灣對烏克蘭長期重建及經濟發展的堅定承諾。台灣致力成為烏克蘭重建路上的重要夥伴，特別是在建構「非紅供應鏈」方面扮演關鍵角色，將有助強化烏國未來抵抗威權國家經濟脅迫的韌性與能力。

目前台灣電信專家已與布查市合作推動「5G智慧城市示範區」，近年也邀請多位烏國地方首長訪台參與智慧城市展，台灣將以科技實力參與烏國災後復甦。劉永健特別於演講尾聲向在座及全烏克蘭記者致敬，感謝他們在最艱難時刻仍保持傳遞事實的勇氣。

這次論壇亦有中央廣播電台董事長賴秀如、前總統府發言人Kolas Yotaka等台灣貴賓及專家與會，以實際行動共同在LMF展現「台灣挺自由」的理念與精神。