【專家之眼】政治正確才是大陸研究斷層最大殺手

日前台北學術圈內屬於高大上層級中國大陸研究專業社群，曾經在公開集會中表達台灣大陸研究人才正面臨嚴重斷層，並且將此種現象主因歸諸於兩岸交流限縮，致使學者難赴大陸地區駐點或透過訪問進行田野調查；再加上兩岸關係不睦，雙方治安機關對於對方推動學術研究活動，總是透過情報蒐集有色眼鏡加以檢視，亦使得資料蒐集困難度相對提升。

此外，以往在大陸對外放程度有限時，在台灣負責大陸研究的專業社群，因為與專業情報單位具有合作關係，手中握有閱讀所謂匪報匪刊專屬特權，所以能夠在台灣學術圈內擁有難以動搖獨特地位。但是當大陸社會日益開放透明，資訊品質與數量明顯改善後，專業研究社群不再享有此種特權，就讓大陸研究專業社群所產製學術成果，必須面臨更嚴重公開挑戰與檢視；當專業門檻提升，濫竽充數機會減少後，自然會讓心存僥倖學術工作者為之卻步。

再者就是當大陸透過改革開放，對外經貿往來蓬勃發展，政治、經濟與軍事外交活動範圍更是明顯擴充；此時整個大陸研究生態就產生結構性變化，並且顛覆大陸研究學術市場基本架構。許多針對黨政層面的傳統研究課題不再受到重視，取而代之者就是由投資銀行、私募基金管理者以及商業信用評等機構，透過本身設置研究單位或是委託學者專家，針對商業投資與經貿合作課題，投入研究分析作業能量，此為國際社會大陸研究生態顯著改觀重要因素。

誠然在北京展現出大國崛起架式後，特別是國防建設與軍事實力不斷讓國際社會側目後，確實亦產生針對中國大陸政軍關係、戰略思維、對外政策、軍事戰略以及作戰構想等課題之學術研究需求，亦讓國際社會多位軍事觀察家與戰略評論者加入研究行列，且經常提出許多資料詳盡的內容，以及預測評估相當精準的論述與文稿；此為全球大陸研究未來最具備市場潛力與獲利前景的重要面向。

其實，台灣大陸研究專業社群將目前發展困境歸咎於受限於研究環境客觀條件，確實很難讓人接受。天文學發展過程並未受到太空探險技術條件不成熟，產生窒礙難行的限制困境；要當天文學家並不需要親自涉足太空探險飛航活動，或是要以曾為太空人為先決條件。誠然，田野調查確實是科學研究重要途徑，但一頭牛就算是牽到北京逛三圈，回到台灣必然還是頭牛；田野調查固然重要，不過卻不是遂行學術研究的必要條件與無法迴避之關卡。

台灣社會大陸研究產生斷層最大殺手，其實是整個社會面對中國大陸缺乏自信，特別是政治高層堅持對抗路線後，研究過程資料取捨與歸納結論，處處要求政治正確，致使大陸研究在此種政治正確氛圍下，嚴重扭曲學術市場規律。其實，多年來兩岸存在的政治矛盾，本來就會干擾學術研究中立性與真實性；但吾人確實應該反省，此種思想枷鎖現象是否是愈來愈嚴重？

當台灣媒體將胡言亂語魚目混珠，卻極端政治正確遵循執政者指導發言評論者，捧為大陸研究明日之星，讓真正研究有成者難討好並獲得高層重視。有志學者只要被認定對北京批判不夠用力，就會被視為政治不夠正確，並受到無情打壓。對其研究熱情澆上冷水後，此種劣幣驅逐良幣成為普遍趨勢，台灣社會的大陸研究怎麼不會產生斷層現象？

最嚴重的原因是當政治高層決定要抱緊華盛頓，以便掌握抗中保台核心籌碼後，更是無法容忍大陸研究與美方存在差異觀點。透過華盛頓學術期刊與智庫學者所發表之主流觀點，成為台灣大陸研究檢視對岸各種現象必須運用的學術透鏡，更讓台灣大陸研究專業社群完全喪失獨立思考能力。撰寫大陸研究學術論述，假若不去引述這些洋大人檢視中國大陸所歸結的觀點，簡直就是大逆不道、學術自殺。此種殘酷自我作賤形成風氣後，台灣學術圈內還有多少大陸研究空間不被扼殺呢？

希臘神祇卡珊卓（Cassandra）具有預言成真能力，卻受到詛咒讓無人採信其預言；這其實就是在提醒台灣社會，許多腳踏實地道破事實之真話，儘管政治並不正確，仍必須嚴肅重視。整天講些討好政治高層讓其開心之評斷與推估，不過是提供執政者自我麻醉的政治搖頭丸，與販賣壯膽興奮劑之學術藥頭。當台灣社會高大上層級之大陸研究專業社群感嘆研究人才斷層時，不知道是否曾經反省過冰凍三尺非一日之寒；怨嘆後無來者時，或許本身才是扼殺忠言逆耳與良藥苦口元兇！