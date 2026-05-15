英國國會議員歡迎立院訪團 支持台灣參與國際

立法院長韓國瑜率跨黨派立委13日起訪問英國，今天參訪國會，與英國政要交流。英國國會友台小組共同主席柴萍恩重申對台灣參與國際的支持，並透露曾數次就台灣參與世界衛生組織（WHO）事宜洽詢秘書長譚德塞。

英國國會友台小組今天在下議院內俯瞰泰晤士河的宴會廳「邱吉爾廳」（Churchill Room）舉行酒會，歡迎立院訪團。現場賓客近百人，包含英國跨黨派國會議員、智庫專家、企業界人士，以及台灣旅英學人。

曾任黨魁的保守黨籍英國國會議員、串聯全球逾40個國家與區域議會議員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同創辦人史密斯（Iain Duncan Smith），在行程繁忙之際也特別前來向韓國瑜致意，兩人交談數分鐘。

黨籍為執政黨工黨的柴萍恩（Sarah Champion）開場致詞提到，英方全力支持台灣有意義參與國際組織的權利。

她說，她曾數次向譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表達，台灣無法參與WHO不符合任何人的利益；在全球公共衛生領域，台灣一向是積極貢獻者。

第79屆世界衛生大會（WHA）訂18至23日在日內瓦舉行，台灣目前仍未接獲邀請函。

柴萍恩強調，1971年聯合國大會第2758號決議未賦予中華人民共和國對台灣的主權，也未處理台灣在聯合國的地位以及台灣對聯合國專門機構的參與。英國國會曾通過動議，對這個議題的立場「非常明確」。

英國國會下議院2024年11月曾在主議場就「台灣的國際地位」進行辦論，並無異議通過動議，否定北京對聯大2758決議的扭曲詮釋。

辯論由加入IPAC的英國國會議員發起。當時在下議院代表英國政府回應的外交部官員指出，聯大2758決議未就台灣的政治地位作決定，該決議「不應被用以排除台灣有意義參與聯合國或更廣泛的國際體系」。

柴萍恩今天在歡迎立院訪團的酒會上另提到，「我們知道台灣正在申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；我們認為，以規則為基礎的貿易體系和自由貿易將因為台灣的貢獻而更加強健」。

英國國會友台小組另一位共同主席、上議院議員羅根勳爵（Lord Rogan）3月曾率團訪問台灣。柴萍恩今天說，她預計今年秋天也將率團訪台。

柴萍恩13日曾回應中央社詢問表示，立院訪團此行主要意義為深化英國與台灣之間的友誼與相互理解，包括瞭解彼此的優先關切為何。除了必定會觸及的貿易與投資議題，柴萍恩指出，可預期地緣政治情勢也將是雙方討論重點。

據了解，立院訪團此次陸續訪問法國和英國，區域情勢和安全防衛議題是各國智庫和政界人士關注焦點，其中包含台灣的國防預算爭議。對外一致強調台灣自我防衛的決心，是訪團基本共識。

柴萍恩告訴中央社，考量當前國際局勢，民主國家需要比以往任何時候更團結一致、捍衛法治。「自由」與「權利」在全球各地遭侵蝕，這不僅是因為戰爭，更往往是因為對「自由」與「權利」的挑戰遲未遭有力反制。

柴萍恩強調，唯有與夥伴攜手合作，才可能有效在國際間應對相關挑戰。

她今天在酒會上另致詞重申，台灣海峽的和平穩定對全球至關重要、對英國事關重大。她提到，近期的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）危機及其引發的全球效應即是一個值得深思的例子。

韓國瑜繼柴萍恩之後在今天的歡迎酒會上致詞。走上講台後，他首先深深一鞠躬，向現場來自英國各界的友台力量致謝。

韓國瑜細數英國的「軟實力」和數百年來對世界的影響力。他提到英國國會是現代議會民主之母，而已故首相邱吉爾（Winston Churchill）生前愛不釋手的雪茄象徵英國無論遭遇任何苦難或挑戰，都絕不退縮、絕不投降。

韓國瑜以英語表達「絕不投降」（neversurrender），呼應邱吉爾1940年6月在國會下議院發表的知名演說。當時邱吉爾示警德國納粹可能侵略英國，但無論挑戰有多大，英國都將奮戰不懈、絕不投降。

韓國瑜另細數台灣在經貿、科技和醫療領域的成就，包括傲視全球的半導體產業，以及蘊含許多世界級「隱形冠軍」的中小企業。

不過，他說，台灣人最感驕傲的，依然是台灣的民主制度。韓國瑜說，民主已深植於台灣2300多萬人的DNA；台灣民眾珍惜得來不易的民主制度，也願意全心全力保護它，同時渴望與世界所有民主國家結為好友。

駐英國代表姚金祥則在致詞時提到，台英關係近年有長足進展，能源、科技、經貿等領域的雙邊正式對話持續進行，英國國會通過聯大2758決議相關動議，而歷來英國國會議員和政府也多次對中共升高軍演態勢、影響台海和平穩定表達嚴正關切。姚金祥感謝英國各界對台灣的支持。

值得一提的是，英國是第一個與台灣就雙邊經貿事務建立制度化架構的歐洲國家。台英於2023年建立「提升貿易夥伴關係」（ETP），去年進一步在ETP架構下，簽署聚焦投資、數位貿易，以及能源和淨零排放等3大領域的子協議，持續推展合作。