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涉霸凌案調查中 楊珍妮仍將赴APEC

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣生前疑遭職場霸凌，總談判代表楊珍妮也因此接受政院調查，但未調離現職，近日將率團參加ＡＰＥＣ貿易部長會議，再度引發爭論。行政院說，外部調查小組正在撰寫調查報告，待調查報告完成後行政院會視結果妥適處理。

顏慧欣日前因病離世，她擔任副總談判代表時，參與美國對等關稅談判團隊工作，去年九月下旬因健康因素請假，今年三月初請辭、日前驟逝，後續傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠，行政院已邀請外部委員展開調查。

由於二○二六年ＡＰＥＣ貿易部長會議將於廿二至廿三日在大陸江蘇省蘇州市舉行，楊珍妮預計率團出席，再度引發爭論。

行政院發言人李慧芝指出，目前行政院安全及衛生防護委員會成立的外部調查小組，已完成所有訪談作業，正在撰寫調查報告。依照規定，調查報告完成後，委員會將開會確認結果，行政院會等到調查報告完成後，再依調查結果妥適處理。

李慧芝也提到，在調查期間，外部調查小組曾經建議楊珍妮請假，楊珍妮也依照建議適度辦理。

楊珍妮 顏慧欣 APEC

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