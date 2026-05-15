文策院董事惹議 政院為林志玲緩頰

藝人林志玲出任文策院董事引發爭議，主因是她曾轉發「慶祝新中國成立」貼文。行政院發言人李慧芝緩頰指出，期待有更多台灣藝人跟文化工作者，可以一起將台灣文化推向國際，讓更多台灣的故事在國際舞台上發光。

林志玲出任文策院董事消息近日引發外界關注，文策院近日宣布林志玲、製作人劉思銘、金馬影后陳湘琪三人將出任新任董事。不過，有網友翻出林志玲二○二三年時，曾在中國央視「慶祝新中國成立七十四周年」的社群貼文下，率先轉發寫下「山河錦繡，盛世中華」，質疑林志玲是否適任。

行政院發言人李慧芝指出，去年陸委會曾經提供廿多位赴中發展且發表統戰言論的藝人名單，交由文化部約談。文化部長李遠便寫信給想去或正在中國發展的台灣藝人，收到很多回函，當中有藝人描述在中國發展所承受的壓力，也有人對相關表態並不知情。

李慧芝說，李遠收到回函認為，這讓人深刻體會台灣始終是大家共同的家，也喊話「歡迎藝人回到台灣，讓世界看到台灣」。

李慧芝強調，政府期待有更多台灣藝人跟文化工作者，可以一起把台灣的文化內容推向國際，讓更多台灣的故事在國際舞台上發光。