藍委列跳票清單 政院稱不實言論

立法院全院委員會昨繼續審查賴清德總統彈劾案，賴總統未列席，在野立委輪番上陣發言，呼籲綠委一起下架「賴帳王」。國民黨立委葛如鈞出示一長串賴清德「跳票清單」，直指二二七項跳票率達百分之九九。國民黨立委盧縣一批評，賴總統用「三不政策」，將台灣推向行政獨裁。

對於葛如鈞的指控，行政院發言人李慧芝表示，這是不實評論，在數位時代，透過搜尋引擎、AI工具及行政院網站即可查證公開資訊。葛如鈞既自詡為「科技立委」，更應以數據與事實為基礎評論公共政策。

行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，藍白立委對賴總統啟動彈劾案程序。立法院會昨審查賴總統彈劾案，賴清德沒有出席，國民黨七位立委發言後，立法院副院長江啟臣宣布審查會結束，彈劾案將在五月十九日記名投票表決。由於民進黨已強調不進場，彈劾案應該難以突破三分之二同意門檻，全案不通過機率高。

葛如鈞昨發言時表示，賴清德總統就職第七二五天，提出二二七項政見，目前真正兌現只有兩項，一項是副總統優先考慮女性，另一項是在野黨領頭完成的三班護病比入法。兩年多前，一位總統候選人向全國人民承諾，只要把票投給他，台灣就會走向幸福快樂安穩的生活，但如今政見跳票率高達百分之九九。

葛如鈞隨後細數賴清德跳票能源政策、ＡＩ、經貿外交等，更批原本衛福部堅持兩年後實施三班護病比，結果賴總統與部長兩分鐘談話後，政策就大轉彎宣稱明年五二○上路。假如跳票的二二五項政見，總統每項都叫首長來談兩分鐘，只需八個小時就可以全部落實，呼籲民進黨立委屆時投票，不要當政黨的投票部隊，「一起下架賴帳王。」

盧縣一說，賴清德總統用不公布、不簽署、不執行的「三不政策」，將台灣推向行政獨裁，是民主憲政最壞的負面教材。