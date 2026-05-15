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試院通過 公務員考績改3級 獎金增

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
考試院院會昨審議通過公務人員考績法修正草案，將現行甲、乙、丙及丁四等次，調整為優秀、良好及未達良好3等次，優秀及良好均可晉本(年功)俸一級，提高獎金至1.3個月及1個月。圖為示意圖／聯合報資料照片
考試院院會昨審議通過公務人員考績法修正草案，將現行甲、乙、丙及丁四等次，調整為優秀、良好及未達良好3等次，優秀及良好均可晉本(年功)俸一級，提高獎金至1.3個月及1個月。圖為示意圖／聯合報資料照片

公務員考績制度因百分之七十五甲等上限、新人輪流吃乙等現象，遭基層長期詬病。考試院院會昨日審議通過公務人員考績法修正草案，將現行甲、乙、丙及丁等次，調整為優秀、良好及未達良好三等次，優秀及良好均可晉本（年功）俸一級，提高獎金至一點三個月及一個月。

考試院表示，過往考績因設有百分之七十五甲等比率上限限制，且甲等給與獎金一個月，乙等給與獎金半個月，致生諸多爭論。本次修法則將現行甲、乙、丙及丁四等次，調整為優秀、良好及未達良好三等次，並配套訂定優秀、未達良好等具體事由，其他人員都為良好等次。

考試院指出，優秀及良好均可晉本（年功）俸一級，且分別提高為給與一點三個月及一個月獎金，已達年功俸最高級者，則仍維持現行加發一個月俸給獎金。此外，公務員近三年年終考績均考列優秀者，除第三年可額外再晉本（年功）俸一級外，近五年有三年年終考績考列優秀者，優先列入本機關陞任甄審及晉升官等訓練名單。

至於考列「未達良好」等次者，考試院表示，建立自我改善機制，給予其半年改善期，使當事人得調整並改善其工作模式及績效，如半年改善期滿仍未符合期待，或三年內第二次考列未達良好者，即應予以免職，以期能達考績獎優汰劣的實際成效。

考試院表示，機關對公務人員平常工作表現的優劣，應即時辦考核獎懲，如有違反服務法令或紀律之行為者，機關應即時辦理服務懲處，並依情節的輕重，將懲處事由層級化，使處分更符合比例原則；同時為保障公務員救濟權，對於免職及降敘一級以上的當事人，明定機關不得拒絕受考人委任律師或相關專業人員到場協助其陳述意見。

考試院 公務員 考績

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