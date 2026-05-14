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馬太鞍災損車輛擴大補助 陳金德：納入非營利團體

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

行政院今14日召開「馬太鞍堰塞湖災後復原重建中央協調會報」，政務委員陳金德請交通部著手修正作業要點，未來將非營利團體新增納入災損車輛慰助對象，每輛汽車10萬元，機車2萬元，加速家園重建腳步。而面對汛期挑戰，各部會相關整備工作已陸續落實或具備階段性成果。

馬太鞍溪堰塞湖災害發生後，花蓮許多車輛受損，中央為減輕災民負擔及損失，補助自然人及營利事業災損車輛慰助金，每輛汽車10萬元，機車2萬元。交通部已受理3212件、共計1億6440萬元。

陳金德表示，非營利團體先前未列入慰助對象，導致非營利組織、社福團體、公益法人因災受損車輛無法申請慰助金。陳指示交通部修正「交通部馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶車輛受損報廢登記慰助作業要點」，將非營利團體災損車輛納入補助對象，透過實質協助減少災民損失。

堰塞湖壩體降挖部分，農業部林業及自然保育署表示，蓄水量已降至約0.5萬立方公尺，回歸河道型態，將持續掌握河道及降水變化，以即時預警應變；無人機撒播植生以穩定上游崩塌地任務，第一階段20.1公頃確具成效，將加大撒播密度，目標6月底前再撒播20公頃。

堤防復建部分，經濟部水利署表示，馬太鞍溪右岸的光復堤防4月完成復建，後續將施作高規格堤防及第二道堤防；左岸的明利堤防、萬榮堤防保護工預計5月底完工，全面強化河防安全。馬太鞍溪及花蓮溪累積疏濬量已達2,210萬立方公尺，防洪量能全面恢復。

橋梁部分，交通部公路局說明，當水位及雨量達警戒值時，馬太鞍溪鋼便橋將啟動預警封橋機制，現行觀測工具除了攝影機、水位計、雨量站，近期新增納入雷達回波系統，擴大守備範圍。至於永久橋進度，目前超前4.1%，持續朝今年底北上橋梁雙向通車目標前進。

防汛整備部分，水利署及公路局針對溪流沿岸工區進行封堵措施，並透過混凝土加高填縫，提升堤防強度。地方機關針對阿托莫背水堤加高培厚並施作鋼板樁，並陸續進行市區的雨水下水道清淤工程，疏散演練則於4月30日完成。

農業受災區部分，農業部規劃，一般受災區目標於年底前復耕150公頃，而難以復耕的重災區，經地方說明會與意願調查後，政府提供地主「土地價購」與「補助造林」雙軌方案。

陳金德提醒，災後重建不僅侷限於工程硬體的修復，更要建立在居民想法上，請各部會排除執行障礙、確保工作進度之餘，也要保持與地方及民眾溝通，為災民重建安全、安心的永續家園。

馬太鞍 堰塞湖 陳金德

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