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揭賴總統訪史瓦帝尼內幕 紐時曝官員只准帶隨身行李、飛機餐吃這些

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
賴清德總統本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社
賴清德總統本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

我國總統賴清德本月初突破中國大陸封鎖，成功出訪非洲友邦史瓦帝尼。美國媒體紐約時報14日披露這趟非洲之旅許多祕辛，包括隨行人員只能攜帶隨身行李上機和專機每兩小時向台北回報，甚至還提到專機提供哪些餐點。

紐約時報這篇報導標題為「揭開台灣總統飛往非洲的秘密任務」（Inside the Secret Mission to Fly Taiwan's President to Africa），內容引述我國隨行官員說法及這些官員提供的相關文件。報導指出，賴總統搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史瓦帝尼，對台灣絕大多數人而言都是祕密，就連許多政府內部人士也蒙在鼓裡，陪同賴總統出訪的官員約20人。

賴總統幕僚和技師行前特別為這趟漫長旅程做準備，只允許乘客攜帶隨身行李，藉此降低飛機重量及節省燃料。不過，這趟14小時飛行提供的餐點仍達到「標準商務艙」水準，包括炸雞和粥。

安全顧問每兩小時透過衛星電話向台北回報，飛機選在史瓦帝尼當地時間上午抵達該國，好讓賴總統能立即投入外交活動。史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）還再次舉辦賴總統已錯過的周年慶祝表演，例如煙火秀。

賴總統飛回台灣耗時更久，由於中國大陸政府察覺賴總統已抵達史瓦帝尼，國王專機繞過塞席爾、模里西斯和馬達加斯加這三個撤銷飛越許可的國家領空，繞行南印度洋。如果飛機滿載，這趟漫長飛行可能導致燃料降到令人不安的超低水位。

我國四架軍機遵照總統專機安全規範，在賴總統專機接近台灣時升空護航，賴總統最後安全在桃園國際機場降落，為這趟非洲之旅畫下句點。

非洲 紐約時報 史瓦帝尼 賴清德

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