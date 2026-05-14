快訊

習近平談台灣說重話 美國務卿魯比歐：中國傾向和平統一

聽新聞
0:00 / 0:00

林志玲任文策院董事遭質疑 王時思盼給檢驗機會

中央社／ 台北14日電
文策院董事長王時思。圖／聯合報系資料照片
文策院董事長王時思。圖／聯合報系資料照片

藝人林志玲擔任文策院董事引發討論，文策院董事長王時思表示，林志玲過去在中國市場發展的一些發言，反映台灣影視工作者面對的困境，盼能給願意回到台灣、投入產業的人更多空間與機會。

王時思現在正在法國坎城影展，根據文策院發布的新聞訊息，她今天在當地經媒體問及林志玲出任文化內容策進院董事議題，對於外界質疑是否應該更換董事人選，王時思表示，目前並沒有在這個階段撤換董事的理由。

王時思說：「文策院有15席董事，我們應該對台灣文化內容產業有信心，不會因為單一董事就被影響。」社會可以用未來的實際行動來檢驗林志玲是否適合這個位置，而不是只停留在過去的發言。

王時思表示，她理解社會對於國家安全、主體性與文化立場的敏感與重視，「台灣面對國際局勢與中國市場壓力，大家會小心翼翼看待每一個決定，這是可以理解的。」

近日有報導評論文策院過度重視宣傳與吸睛效果，王時思坦言，林志玲確實具有國際能見度，「她到國際影展，本來就是會被看見、會走上紅毯的人。」但她強調，更重要的不是明星光環，而是能否真正為台灣文化內容帶來實質幫助與國際關注。

王時思提到，林志玲過去在中國市場發展時的一些發言，其實反映的是許多台灣影視工作者長期面對的現實困境。「當我們面對更大的華語市場時，確實會承受來自市場與政治的壓力，這不只是林志玲個人的問題，而是整個台灣娛樂產業曾經共同面對的處境。」

王時思強調，近年更重要的是看見林志玲角色上的轉變與實際投入。「她從鎂光燈前走到幕後，開始用自己的資源支持台灣文化內容。對她而言，這不是金錢問題，而是一種投入。」她指出，林志玲近年實際參與動畫、紀錄片、電影等內容開發，也持續投入兒童與公益相關議題，希望讓更多台灣內容被世界看見。

「從台前明星轉變成幕後支持者，其實是很少見的。」王時思認為，林志玲身上展現出一種「柔美但有韌性」的特質，也是一種台灣長期以來面對國際環境時的縮影。「她曾經嘗試進入中國市場，也經歷過不順利與壓力，但台灣其實正需要從這些經驗裡，思考我們在國際上的位置，以及未來面對市場時應該做哪些準備。」

王時思表示，希望社會能給願意回到台灣、投入產業的人更多空間與機會。「如果一個人願意用行動證明自己對台灣的付出，我們應該保留讓更多人加入這個產業隊伍的可能性。」

至於未來是否會邀請林志玲擔任文策院相關的國際推廣或公關角色，王時思表示，未來若有適合的場合，當然不排除合作的可能。「包括陳湘琪等董事，也都是不同領域的重要典範。我們希望善用每個人的專業與影響力，為台灣文化內容帶進更多不同的聲音與國際連結。」

法國 林志玲 文策院

延伸閱讀

觀察站／志玲姊姊亮點加持 難解文策院困境

文策院跨界延攬 林志玲任董事「最需要的力量」

林志玲接文策院董事惹議 行政院回應了

「沒被選上不等於不夠好」 心理師談團隊排除感：先分清事實與解讀

相關新聞

緊盯川習會 國安人士：正面看待任何能管理風險穩定區域局勢的作為

據了解，國安團隊緊盯川習會，並與美方保持密切聯繫；針對首日的川習會成果，國安人士指出，美國總統川普會晤中國國家主席習近平的核心目標在於美中經貿衝突和降低以中國為核心的地緣政治不確定性。國安人士表示，就台灣而言，所有有助於區域情勢穩定的，有可能管理片面行為帶來印太區域風險的行為，都會正面看待，也會持續與美方共同努力。

馬太鞍災損車輛擴大補助 陳金德：納入非營利團體

行政院今14日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」，政務委員陳金德請交通部著手修正作業要點，未來將非營利團體新增納入災損車輛慰助對象，每輛汽車10萬元，機車2萬元，加速家園重建腳步。而面對汛期挑戰，各部會相關整備工作已陸續落實或具備階段性成果。

揭賴總統訪史瓦帝尼內幕 紐時曝官員只准帶隨身行李、飛機餐吃這些

我國總統賴清德本月初突破中國大陸封鎖，成功出訪非洲友邦史瓦帝尼。美國媒體紐約時報14日披露這趟非洲之旅許多祕辛，包括隨行人員只能攜帶隨身行李上機和專機每兩小時向台北回報，甚至還提到專機提供哪些餐點。

葛如鈞批政見跳票率99％ 政院列政績反擊：應查核才不負科技立委之名

國民黨立委葛如鈞批評賴政府執政近兩年，227項政見僅兌現2項，跳票率高達99.9%。行政院發言人李慧芝表示，這是不實評論，在數位時代，透過搜尋引擎、AI工具及行政院網站即可查證公開資訊。葛既自詡為「科技立委」，更應以數據與事實為基礎評論公共政策。

雲縣副議長兒涉毆前立委 內政部喊辦到底：不許地方惡勢力控制民眾

前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐日前遭在住家遭30多人圍毆，北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀之子蔡晉財疑涉案遭羈押禁見。內政部政務次長馬士元表示，不允許地方惡勢力來控制民眾，不管對方的家族勢力或對方背景有多龐大，內政部的立場就是有證據就辦到底。

國民黨破壞民主機制推魏平政戰彰化縣長 黨內恐待整合

國民黨膠著多時的彰化縣長人選總算出爐，由起步最晚的律師魏平政出線，相較民進黨4個半月前早早決定人選，還是擁有三屆立委資歷的新系陳素月，藍營不僅內部仍待整合，還有民眾黨蔡壁如可能摻一腳，難保彰化「兩藍一綠」政治魔咒不再現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。