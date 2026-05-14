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葛如鈞批政見跳票率99％ 政院列政績反擊：應查核才不負科技立委之名

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者蘇健忠／攝影
行政院發言人李慧芝。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委葛如鈞批評賴政府執政近兩年，227項政見僅兌現2項，跳票率高達99.9%。行政院發言人李慧芝表示，這是不實評論，在數位時代，透過搜尋引擎、AI工具及行政院網站即可查證公開資訊。葛既自詡為「科技立委」，更應以數據與事實為基礎評論公共政策。

李慧芝表示，行政院持續落實賴總統「健康臺灣」政見，推動癌症治療三箭、百億癌症新藥基金、擴大五癌篩檢、三高防治888計畫、長照3.0、全民心理健康韌性計畫、國家藥物韌性整備計畫及0-6歲國家一起養2.0等政策，也已經提出衛福部組織法修法，推動成立「兒少及家庭支持署」、「長期照顧及社會發展署」，其中2026年長照預算達1,153億元，照服人力突破10萬人，服務據點近1.6萬處，服務人數達83萬人；五癌篩檢2025年服務605萬人次，較前一年增加逾123萬人次；賴總統日前也明確宣示，三班護病比將在明年520分階段上路。

在青年與體育政策方面，行政院提出青年基本法，並已在立院三讀通過，成立青年百億海外圓夢基金，2026年預計選送3000名青年出國交流；運動部也已正式成立，打造完整的全民全齡運動發展體系，落實總統願景，「以運動壯大台灣」。

在對外經貿方面，政府推動總合外交，持續深化與國際夥伴合作，除與英國、日本簽署數位貿易相關協議，強化供應鏈韌性與雙向投資外，台美雙方的關稅談判，也在先前MOU與ART基礎上，持續與美方溝通交涉，深化經貿及供應鏈夥伴關係。而在今年剛結束的第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），台美雙方也共同簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在全球 AI 供應鏈的重要性。

李慧芝指出，國家經濟持續成長，去年經濟成長率達8.68%，今年第一季達13.69%。政府並持續照顧國人，推動「加薪、減稅、減負擔」，賴總統上任兩年來，最低工資月薪累計調升2,030元，幅度超過7%，超過247萬勞工受惠；調整所得稅制與幼兒扣除額，預估近700萬戶受益。

此外，對於葛如鈞關心的交通及海纜安全，李慧芝說，政府推動TPASS 2.0、公路公共運輸永續及交通平權計畫，並完成「海纜七法」修法，提升交通便利、民生韌性與國家安全。

李慧芝強調，相關成果均有公開資料可供查證，期盼葛委員在評論公共政策前，先做好基本事實查核，避免以訛傳訛，才不負「科技立委」之名。

李慧芝 葛如鈞 行政院

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