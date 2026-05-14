藍委指總統政見跳票 政院列政績提醒評論前應查核

立法院全院委員會今天審查總統賴清德彈劾案，國民黨立委葛如鈞批評賴總統多項政見跳票。行政院晚間列出健康台灣、對外經貿、青年與體育政策等政績回應，並表示葛如鈞是科技立委，評論公共政策前應進行查核。

立法院全院委員會今天審查賴總統彈劾案，葛如鈞提到，今天是賴總統就職725天，2年多前提出227項政見，向人民保證會兌現，但目前真正兌現的只有2項，225項未開始，換句話說，賴總統的政見跳票率高達99%，這是對人民承諾的全面失信，還將自行列印出的賴總統政見丟在地上。

對於政見挨批跳票，行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，政院持續落實賴總統「健康台灣」政見，推動癌症治療三箭、百億癌症新藥基金、擴大五癌篩檢、三高防治888計畫、長照3.0、全民心理健康韌性計畫、國家藥物韌性整備計畫及0歲至6歲國家一起養2.0等政策，也已經提出衛福部組織法修法，推動成立兒少及家庭支持署、長期照顧及社會發展署。

李慧芝說明，政府今年長照預算達新台幣1153億元，照服人力突破10萬人，服務據點近1.6萬處，服務人數達83萬人；五癌篩檢2025年服務605萬人次，較前一年增加逾123萬人次；賴總統日前也明確宣示，三班護病比將在明年520分階段上路。

青年與體育政策方面，李慧芝談及，政院提出的青年基本法已經三讀通過，也成立青年百億海外圓夢基金，今年預計選送3000名青年出國交流，運動部也已正式成立。

對外經貿部分，李慧芝指出，政府推動總合外交，持續深化與國際夥伴合作，除與英國、日本簽署數位貿易相關協議，強化供應鏈韌性與雙向投資外，台美雙方的關稅談判，也在先前MOU與ART基礎上，持續與美方溝通交涉，深化經貿及供應鏈夥伴關係。

李慧芝表示，台灣去年經濟成長率達8.68%，今年第一季達13.69%，政府也持續照顧國人，推動「加薪、減稅、減負擔」，賴總統上任2年來，最低工資月薪累計調升2030元，幅度超過7%，超過247萬勞工受惠，另外也調整所得稅制與幼兒扣除額，預估近700萬戶受益。

交通與海纜安全部分，李慧芝提到，政府也推動TPASS 2.0、公路公共運輸永續及交通平權計畫，並完成「海纜七法」修法，提升交通便利、民生韌性與國家安全。

李慧芝強調，在數位時代透過搜尋引擎、AI工具及行政院網站即可查證公開資訊，葛如鈞既自詡為「科技立委」，更應以數據與事實為基礎評論公共政策、做好基本事實查核，避免以訛傳訛。