赴東海演講…蔡英文：台灣牽動全球AI供應鏈 扮演關鍵角色

前總統蔡英文今天到東海大學演講，她稱台灣戰略位置重要且牽動全球AI供應鏈佈局，過去台灣創造製造業奇蹟，如今半導體與科技供應鏈崛起，台灣始終扮演關鍵角色。

東海大學今天發布新聞稿，蔡英文在路思義教堂內以「政治離我們很遠嗎？」為題演講。蔡英文說，年輕時覺得政治離生活很遠。東海大學校長張國恩12年前擔任國立台灣師範大學校長時，曾主持蔡英文的校園演講；12年後，雙方在東海大學相聚。

蔡英文表示，很多人認為政治只是政黨、選舉或政府的事情，其實政治存在生活中。政治不是只有政治人物才需要面對，而是社會如何共同生活、分配資源、面對衝突，以及替未來做選擇的過程。

蔡英文回憶執政8年間最艱難的政策推動，她提到，年金改革是一場「痛苦但不得不做」的改革。若當年不推動改革，制度未來恐面臨破產，最後受害的仍是下一代。

談到2018年婚姻平權公投期間，蔡英文表示，始終認為每個人在法律前都應該平等，前行政院長蘇貞昌遇到這個議題時也變得溫柔，最終台灣完成婚姻平權，讓世界看見台灣在亞洲民主價值上的領先位置。

東海政治系系主任張峻豪與陸研中心主任林子立提問，有關川習會與兩岸局勢。蔡英文表示，自進入國安體系後，30年來幾乎每天都在思考同樣的問題，卻始終繞來繞去。

學生提問「我們沒有比別人差，很多地方做得更好，為什麼一談到政治，台灣總像是國際社會裡的孤兒？」蔡英文指出，正因為台灣位於印太戰略核心，牽動日本、中國、美國以及東南亞安全與全球AI供應鏈布局，才讓世界高度聚焦台灣。

「當你是一個值得保護、值得被拉攏的國家，你才會有這麼多問題；如果不重要，根本沒有人理你。」蔡英文強調，從過去台灣創造製造業奇蹟，如今AI時代半導體與科技供應鏈崛起，台灣始終扮演關鍵角色。「誰掌握台灣，就等於掌握下一個世代AI發展最重要的一部分。」

蔡英文說，在全球權力競爭之下，台灣每一個世代都必須學習如何在衝突中維持平衡，民主真正重要的不是消除分歧，而是在差異中找到彼此仍能共存的方法。

她笑說，自己從來不是強勢型領導者，幕僚激烈爭論時，她會主動問一句「誰想喝咖啡？」藉此讓團隊冷靜下來。她認為，真正的領導不是單向命令，而是讓團隊每個人都擁有參與感與表達空間。「沒有任何一件大事，是一個人單獨完成的。」