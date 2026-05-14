快訊

不斷更新／國宴登場！川普邀請習近平和夫人訪美 黃仁勳、馬斯克也現身

釋善意？川普見習近平 會場正中央放杜鵑暗藏這些訊息

川習會國賓晚宴登場！川普邀習近平夫婦訪美 時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

赴東海演講…蔡英文：台灣牽動全球AI供應鏈 扮演關鍵角色

中央社／ 台中14日電
前總統蔡英文（前左3灰外套者）14日到東海大學演講，主題為「政治，離我們很遠嗎」，分享人生觀及如何透過溝通帶領執政團隊克服難題。中央社
前總統蔡英文（前左3灰外套者）14日到東海大學演講，主題為「政治，離我們很遠嗎」，分享人生觀及如何透過溝通帶領執政團隊克服難題。中央社

前總統蔡英文今天到東海大學演講，她稱台灣戰略位置重要且牽動全球AI供應鏈佈局，過去台灣創造製造業奇蹟，如今半導體與科技供應鏈崛起，台灣始終扮演關鍵角色。

東海大學今天發布新聞稿，蔡英文在路思義教堂內以「政治離我們很遠嗎？」為題演講。蔡英文說，年輕時覺得政治離生活很遠。東海大學校長張國恩12年前擔任國立台灣師範大學校長時，曾主持蔡英文的校園演講；12年後，雙方在東海大學相聚。

蔡英文表示，很多人認為政治只是政黨、選舉或政府的事情，其實政治存在生活中。政治不是只有政治人物才需要面對，而是社會如何共同生活、分配資源、面對衝突，以及替未來做選擇的過程。

蔡英文回憶執政8年間最艱難的政策推動，她提到，年金改革是一場「痛苦但不得不做」的改革。若當年不推動改革，制度未來恐面臨破產，最後受害的仍是下一代。

談到2018年婚姻平權公投期間，蔡英文表示，始終認為每個人在法律前都應該平等，前行政院長蘇貞昌遇到這個議題時也變得溫柔，最終台灣完成婚姻平權，讓世界看見台灣在亞洲民主價值上的領先位置。

東海政治系系主任張峻豪與陸研中心主任林子立提問，有關川習會與兩岸局勢。蔡英文表示，自進入國安體系後，30年來幾乎每天都在思考同樣的問題，卻始終繞來繞去。

學生提問「我們沒有比別人差，很多地方做得更好，為什麼一談到政治，台灣總像是國際社會裡的孤兒？」蔡英文指出，正因為台灣位於印太戰略核心，牽動日本、中國、美國以及東南亞安全與全球AI供應鏈布局，才讓世界高度聚焦台灣。

「當你是一個值得保護、值得被拉攏的國家，你才會有這麼多問題；如果不重要，根本沒有人理你。」蔡英文強調，從過去台灣創造製造業奇蹟，如今AI時代半導體與科技供應鏈崛起，台灣始終扮演關鍵角色。「誰掌握台灣，就等於掌握下一個世代AI發展最重要的一部分。」

蔡英文說，在全球權力競爭之下，台灣每一個世代都必須學習如何在衝突中維持平衡，民主真正重要的不是消除分歧，而是在差異中找到彼此仍能共存的方法。

她笑說，自己從來不是強勢型領導者，幕僚激烈爭論時，她會主動問一句「誰想喝咖啡？」藉此讓團隊冷靜下來。她認為，真正的領導不是單向命令，而是讓團隊每個人都擁有參與感與表達空間。「沒有任何一件大事，是一個人單獨完成的。」

蔡英文 東海大學 戰略

延伸閱讀

蔡英文雨中造訪東海…是否關注川習會？她強調台灣自身重要性

蔡英文東海大學演講大爆滿 不少學生在雨中爭睹

蔡英文5/14東海大學開講 揭秘女性領導者心路歷程

參觀音樂節活動產業 蔡英文透露自己喜歡的樂團和這首歌

相關新聞

雲縣副議長兒涉毆前立委 內政部喊辦到底：不許地方惡勢力控制民眾

前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐日前遭在住家遭30多人圍毆，北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀之子蔡晉財疑涉案遭羈押禁見。內政部政務次長馬士元表示，不允許地方惡勢力來控制民眾，不管對方的家族勢力或對方背景有多龐大，內政部的立場就是有證據就辦到底。

葛如鈞批政見跳票率99％ 政院列政績反擊：應查核才不負科技立委之名

國民黨立委葛如鈞批評賴政府執政近兩年，227項政見僅兌現2項，跳票率高達99.9%。行政院發言人李慧芝表示，這是不實評論，在數位時代，透過搜尋引擎、AI工具及行政院網站即可查證公開資訊。葛既自詡為「科技立委」，更應以數據與事實為基礎評論公共政策。

國民黨破壞民主機制推魏平政戰彰化縣長 黨內恐待整合

國民黨膠著多時的彰化縣長人選總算出爐，由起步最晚的律師魏平政出線，相較民進黨4個半月前早早決定人選，還是擁有三屆立委資歷的新系陳素月，藍營不僅內部仍待整合，還有民眾黨蔡壁如可能摻一腳，難保彰化「兩藍一綠」政治魔咒不再現。

考績法修法改三等次！優秀獎金1.3個月、良好1個月 3年2次未達良好免職

公務員考績制度因75%甲等上限、新人「輪流吃乙」等現象遭基層長期詬病。考試院院會今日審議通過公務人員考績法修正草案，將現行甲、乙、丙及丁四等次，調整為優秀、良好及未達良好3等次，優秀及良好均可晉本（年功）俸一級，提高獎金至1.3個月及1個月。

川普要求開放大陸市場 卻怕中國汽車摧毀美車廠？

大陸電動汽車全球攻城撂地，只剩美國尚未攻入。在川普總統訪中行前，美國兩黨共126名眾議員聯名致信川普，呼籲嚴禁陸製電動車進入美國市場。川普或許不會開放，但相對地，他要求中國開放更多市場的力度也可能被削弱。

攬林志玲進文策院 政院：李遠閱統戰言論藝人回函 體會台灣是共同的家

藝人林志玲將出任文策院董事，她過去曾轉發「慶祝新中國成立」的貼文也被挖出，引發爭議。行政院指出，文化部長李遠閱讀赴中發展且發表統戰言論的藝人回函後，深刻體會到台灣是大家共同的家，也喊話歡迎藝人返台，期待有更多台灣藝人跟文化工作者，把台灣文化推向國際。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。