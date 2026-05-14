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民進黨創黨40周年系列活動曝光 推紀錄片、音樂會

中央社／ 台北14日電

今年適逢民主進步黨創黨40周年，民進黨發言人吳崢今天表示，將以「傳承40、民主共鳴」為主題，回顧台灣人民共同走過的民主歷程，活動包括舉辦「世代對話／青年座談」、「紀念音樂會」、「創黨暨建黨先進聯誼活動」，以及推出紀錄片「親愛的姊妹」。

民進黨發布新聞稿，吳崢指出，創黨40周年特別推出專屬網站，並規劃歷史專題「回首來時，堅定前行」，透過聲音、圖文、時間軸與歷史影像，帶領民眾回顧台灣民主發展的重要歷程，也重新認識民進黨如何從街頭民主運動中誕生，並一路與台灣社會同行。

吳崢說明，今年會陸續舉辦多項創黨40周年系列活動，包括「世代對話／青年座談」、「紀念音樂會」、「創黨暨建黨先進聯誼活動」，以及推出紀錄片「親愛的姊妹」等，希望透過文字、音樂、影像與世代交流等多元形式，回顧台灣民主一路走來的歷程，讓更多民眾重新認識台灣民主發展的歷史與價值。

民進黨規劃，「世代對話／青年座談」邀請民主運動參與者、公共事務工作者與青年代表進行交流，分享投入民主運動與公共事務的經驗，透過世代之間的對話，讓更多年輕世代認識台灣民主發展歷程，並思考未來台灣民主的方向。

首場座談會將於17日登場，黨主席賴清德、民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，以及知名歷史老師呂捷，將一同齊聚現場與青年代表對話，一起分享彼此「眼中的民進黨」，也會一起討論對台灣民主的展望。

此外，民進黨也將舉辦創黨40周年紀念音樂會，挑選創黨至今具有代表性與時代意義的民主金曲，邀請不同世代重新演繹，透過音樂回望民主路上的情感與時代精神，也喚起社會對民主價值的共同記憶。以及舉辦「創黨暨建黨先進聯誼活動」，向民主前輩致敬，感謝前輩們在威權時代的勇敢付出，也向一路同行、持續守護台灣民主的夥伴表達敬意。

吳崢提到，今年也是民進黨性平部前身婦女部成立30周年，以及婦女部首任主任彭婉如逝世30周年。預計將推出紀錄片「親愛的姊妹」，透過珍貴手稿、老照片與歷史影像，帶領社會大眾重新認識彭婉如，也回顧女性投入政治參與公共事務的重要歷程。

民進黨強調，官方LINE帳號也同步推出創黨40周年特別版本，除了搭配主視覺更新選單介面，也推出互動遊戲「民進黨知識王」，希望讓更多民眾透過互動方式認識民進黨歷史，進一步理解台灣民主一路走來的過程。

吳崢表示，這40年來，台灣從威權走向自由民主，民進黨也一路從街頭走進國會、從在野走向執政，「傳承40、民主共鳴」不只是民進黨創黨40周年的主題，更代表民進黨始終與台灣人民站在一起，推動台灣自由民主的價值。未來也將持續與台灣同行，秉持愛、和平、非暴力精神，在民主道路上堅定前行。

民進黨 青年 吳崢

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