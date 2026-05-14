雲縣副議長兒涉毆前立委 內政部喊辦到底：不許地方惡勢力控制民眾

前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐日前遭在住家遭30多人圍毆，北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀之子蔡晉財疑涉案遭羈押禁見。內政部政務次長馬士元表示，不允許地方惡勢力來控制民眾，不管對方的家族勢力或對方背景有多龐大，內政部的立場就是有證據就辦到底。

針對被害者家屬質疑北港分局吃案，馬士元表示，這個案件受到社會矚目，希望暴力犯罪能得到制裁，既然都已經進入到司法程序，就沒有吃案的問題，以內政部而言，目前由刑事局偵六隊跟雲林地檢署、雲林縣警察局一併來處理，且由雲林縣警察局督查科在了解當時整個案件偵辦情形，如果有問題，會移送相關政風或檢察單位。

馬士元表示，警方在這件事情上，沒有對雙方預設立場，就事實來論有事證就積極偵辦，若有涉案對象還沒有查緝到案的，會持續來查，前幾天也開始展開相關人物所在地的搜索。

馬士元強調，搜索的結果也會報給檢察官了解，到底有沒有社會所關注的組織犯罪，或是地方上的惡勢力來控制社會或控制民眾的行為，無論如何對這樣的行為都是不允許，不管對方的家族勢力或是對方的背景有多麼龐大，內政部的立場就是有證據就辦到底。