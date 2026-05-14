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顏慧欣霸凌案進度曝光 政院：調查小組已在寫報告

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中國為2026年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國，自年初以來陸續舉辦資深官員會議與專業部長會議。今年APEC貿易部長會議規劃由楊珍妮，率領OTN與外交部人員出席。然外界關心楊捲入霸凌案調查結果尚未出爐代表出席是否合適？行政院發言人李慧芝14日表示，調查期間，外部調查小組曾經建議楊珍妮政委要請假，楊也依建議「適度辦理」。至於後續處置，行政院會等到調查報告完成之後，再依調查結果妥適處理。

針對調查進度，李慧芝說，目前行政院安全以及衛生防護委員會成立的外部調查小組，已經完成所有訪談作業，調查委員正在進行報告撰寫。依照規定，調查報告完成後，委員會再開會確認。

李慧芝說，在調查期間，外部調查委員曾建議楊珍妮政委要請假，楊也依規定適度辦理。至於後續處置，行政院會等調查報告完成後，再依調查結果妥適處理。

楊珍妮 李慧芝 顏慧欣

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