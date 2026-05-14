攬林志玲進文策院 政院：李遠閱統戰言論藝人回函 體會台灣是共同的家

藝人林志玲將出任文策院董事，她過去曾轉發「慶祝新中國成立」的貼文也被挖出，引發爭議。行政院指出，文化部長李遠閱讀赴中發展且發表統戰言論的藝人回函後，深刻體會到台灣是大家共同的家，也喊話歡迎藝人返台，期待有更多台灣藝人跟文化工作者，把台灣文化推向國際。

行政院發言人李慧芝指出，去年陸委會曾經提供20多位赴中發展且發表統戰言論的藝人名單交由文化部約談。文化部長李遠也寫信給想去或正在中國發展的台灣藝人，也有收到很多回函，描述在中國發展所承受的壓力，也有人對相關表態並不知情。

李慧芝續指，李遠說，看到這些回函後，更讓人深刻體會到台灣是大家共同的家，也喊話「歡迎藝人回到台灣，讓世界看到台灣」。

李慧芝說，期待有更多台灣的藝人跟文化工作者，一起把台灣文化內容推向國際，讓更多台灣的故事在國際舞台上發光。