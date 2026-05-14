霸凌案出爐前夕楊珍妮仍赴APEC 政院：調查小組已在寫報告 會妥適處理

行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣生前疑遭職場霸凌，總談判代表楊珍妮也因此接受政院調查，但未調離現職，近日還將率團參加APEC貿易部長會議，再度引發討論。行政院說，外部調查小組已著手撰寫調查報告，調查期間也曾建議楊珍妮請假，楊也有適度辦理。至於後續處置將待調查結果妥適處理。

顏慧欣日前因病離世，她擔任副總談判代表時，參與美國對等關稅談判團隊工作，去年9月下旬因健康因素請假，今年3月初請辭、日前驟逝，後續傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠，行政院已邀請外部委員展開調查。

針對調查進度，行政院發言人李慧芝指出，目前行政院安全及衛生防護委員會成立的外部調查小組，已完成所有訪談作業，正在撰寫調查報告。依照規定，調查報告完成後，委員會將開會確認結果。

李慧芝提到，在調查期間，外部調查小組曾經建議楊珍妮請假，楊也依照建議適度辦理。至於後續處置，行政院會等到調查報告完成後，再依調查結果妥適處理。