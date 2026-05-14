針孔稽查應全國一致性 北市副市長張溫德向中央提3建議

醫美診所等接連爆發偷裝針孔案，台北市長蔣萬安昨出6點措施，包括發函行政院建議隱藏式針孔設備實名制購買，從源頭防堵等。副市長張溫德上午赴行政院會面陳行政院長卓榮泰，因地方政府的稽查仍有限制，今天也再次向中央提出3項建議，訂定一致性標準。

針對針孔偷拍，北市上周已啟動跨局處應變，由衛生局、警察局、體育局、商業處、社會局及勞動局等單位，針對醫美診所、三溫暖及運動場館進行擴大聯合稽查；另外，法務局消保官已成立專案小組，協助受害民眾處理退費、求償及團體訴訟；社會局、衛生局與法務局也同步提供心理諮商及法律協助。

張溫德指出，地方政府的稽查仍有限制，今天也再次向中央提出三項建議，第一，建請中央重新審慎研議隱藏式針孔攝影設備的源頭管理機制。

張溫德說，台北市去年6月即曾發函行政院，建議針對隱藏式針孔設備研議全國性立法及實名制管理，現在市面上相關設備取得過於容易，甚至偽裝成日常用品販售，地方政府很難只靠末端稽查完全防堵，因此希望中央重新盤點法制缺口，從源頭降低犯罪風險。

另外，也請中央修訂醫美、美容及醫療行為相關規範，包括於美容定型化契約與醫療同意書中，明定錄音錄影規範，強制載明蒐集目的、使用範圍、保存與銷毀方式，保障民眾知情權與同意權。

張溫德表示，第三，建請中央建立高隱私期待場域的全國一致查核機制，包括醫美診所、健身場館、三溫暖、更衣空間等，建議由中央整合跨部會訂定一致性的反偷拍查核標準、業者自檢規範及資訊揭露制度，避免地方執法標準不一。

院會中，政院秘書長為張惇涵也詢問實名制管理，張溫德表示，考量隱藏式針孔攝影設備係以隱匿、偽裝及秘密攝錄為主要特性，與一般公開、可辨識之監視設備性質有別。

他說，特殊攝影裝置現非屬中央主管機關公告之管制物品，可透過網路平台、跨境電商及實體通路輕易取得，購買及流通範圍遍及全國，民眾亦可跨縣市購買或自境外訂購相關設備，難有效掌握設備流向，仍有賴中央統籌建立全國一致性管理規範及平台管理機制，始能有效發揮防制作為。

張溫德指出，市府建議中央優先聚焦高隱匿性、具妨害秘密、性隱私風險之特殊攝影裝置研議管理措施，督促製造商、經銷商、網路平台業者及承裝業者，強化源頭管理及商品資訊揭露機制。