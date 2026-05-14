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批賴總統「三不政策」行政獨裁 盧縣一：盼綠委用良知彈劾

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立委盧縣一表示，賴清德總統用不公布、不簽署、不執行的「三不政策」，將台灣推向行政獨裁，這是民主憲政最壞的負面教材。記者邱德祥／攝影
國民黨立委盧縣一表示，賴清德總統用不公布、不簽署、不執行的「三不政策」，將台灣推向行政獨裁，這是民主憲政最壞的負面教材。記者邱德祥／攝影

立法院全院委員會今進行彈劾賴清德總統審查會。國民黨立委盧縣一表示，賴清德總統用不公布、不簽署、不執行的「三不政策」，將台灣推向行政獨裁，這是民主憲政最壞的負面教材。2024年南韓在國會投票當天，12席執政黨立委支持彈劾，期待下周有14席執政黨立委能用良知，即刻停止台灣走向獨裁的道路。

盧縣一發言時表示，今天是彈劾案第二天的全院委員會，賴總統依舊沒有出席，相信國人都不會太意外。回顧世界歷史，1919年到1933年的威瑪共和國期間，憲法設計的缺失讓總統用緊急命令權凌駕國會多達245次，導致威瑪共和國瓦解及納粹獨裁崛起。大約100年後，賴清德總統用不公布、不簽署、不執行的「三不政策」，正將台灣推向行政獨裁，這是民主憲政最壞的負面教材。

盧縣一說，首先賴清德實質閹割國會立法權，將財政收支劃分法等五大法案全數拒絕副署，這等同宣告只要總統不點頭，最高民意機關通過的法案就會變成廢紙；第二，將法定預算當作政治籌碼，拒絕執行已三讀通過的停年金案、軍人待遇條例等，讓基層看得到吃不到；第三，沒收國會人事同意權，讓獨立機關全面失能。第四，濫用無限期代理來燃司法防線，提名檢察總長被立法院否決後，總統府竟然無視決議，直接自派遭否決者。

盧縣一指出，行政院帶頭違法拒編預算形成政治僵局，甚至啟動國家機器進行司法清算。在錯誤能源政策下，今年第一季台中火力發電廠燃煤量增加16.2%，中南部的鄉親要用他們的肺來替政府發電；賴總統去年承諾原住民五大藍圖，但現實在高教第一線的原資中心卻面臨經費短缺、助理員額被撤銷的困境。

盧縣一批，即便立法院修正「原住民族教育法」提升經費，只要賴總統不高興，就可以叫卓院長不副署，把救命的法案鎖在抽屜裡，2024年南韓在國會投票當天，有12席執政黨委員支持彈劾，也期待下周二有14席執政黨委員能用良知，即刻停止台灣走向獨裁的道路。

盧縣一 賴清德 國會

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